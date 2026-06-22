Ten dodatek zmienia smak młodych ziemniaków. Tradycyjny trik babć powraca do łask

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-06-22 9:14

Młode ziemniaki to dla wielu nieodłączny symbol letnich posiłków. Cienka skóra i słodkawy miąższ sprawiają, że nawet ugotowane z samą solą smakują wybornie. Wystarczy jednak jeden prosty trik z czasów naszych babć, by nadać im głębszy, niepowtarzalny aromat, który zachwyci każdego.

Kobieta w beżowym fartuchu obiera młode ziemniaki obieraczką, przygotowując je do gotowania, z koprem i szczypiorkiem na drewnianej desce obok. Dowiedz się, jak wzbogacić smak ziemniaków tradycyjnym trikiem babć, czytając o tym na naszym portalu.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Sezonowe młode ziemniaki są uwielbiane za cienką skórkę i słodkawy środek, co sprawia, że są prawdziwym kulinarnym hitem lata.
  • Choć klasyczne podanie jest w pełni zadowalające, prosty trik zastosowany na etapie gotowania znacznie poprawia ich aromat.
  • Kluczowym zabiegiem jest wrzucenie odpowiednich składników do wody, co pozwala warzywom wchłonąć delikatne nuty smakowe, bez zagłuszania ich naturalnego charakteru.
  • Ta tradycyjna, choć czasem zapominana metoda, zapewnia potrawie niepowtarzalny i domowy klimat.
owsianka
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Sekret idealnych, letnich bulw leży w dodatkach wrzucanych do garnka z wodą. W trakcie obróbki termicznej warzywa pochłaniają otaczające je zapachy i smaki, dzięki czemu ich profil zyskuje wyrazistość. Należy zrezygnować z agresywnych przypraw i gotowych kompozycji, wybierając w zamian subtelne składniki, które jedynie podkreślą naturalną łagodność młodych ziemniaków.

Młode ziemniaki - jak je ugotować?

Taka metoda przygotowania była stosowana w naszych domach od dawien dawna. W przeszłości gospodynie dodawały do wody powszechnie dostępne produkty, takie jak świeże zioła, ząbki czosnku czy aromatyczne liście laurowe. Dzięki temu zabiegowi, pozornie zwykłe potrawy zyskiwały niezwykły charakter. Współcześnie, w dobie błyskawicznego gotowania, często omija się ten krok, tracąc szansę na znaczącą poprawę smaku.

Przepis na smaczne, młode ziemniaki

Aby odmienić smak dania, do gotującej się wody należy dorzucić nieobrane ząbki czosnku oraz parę liści laurowych. W tej postaci czosnek traci swoją ostrość, wydzielając delikatny i lekko słodkawy aromat, idealnie komponujący się ze smakiem warzyw. Dodatek liścia laurowego wprowadza z kolei głębię, nadając potrawie prawdziwie domowy charakter.

Gotowe ziemniaki wystarczy odcedzić i wzbogacić o kawałek porządnego masła, posiekany koperek lub szczypiorek oraz odrobinę świeżego pieprzu. Tak podane letnie bulwy stanowią kompletne danie, nie wymagające żadnych dodatkowych ulepszaczy. Ich smak staje się na tyle złożony i perfekcyjnie zbalansowany, że trudno o lepszą propozycję na obiad.

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