Przekąski na grilla wypierają tradycyjną karkówkę. Te proste dania zrobisz w kilka minut

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-06-03 11:23

Tradycyjna kiełbasa i karkówka coraz częściej ustępują miejsca na ruszcie lekkim przekąskom, które błyskawicznie znikają ze stołów podczas letnich imprez. Niewielkie dania jedzone na jeden kęs zachwycają gości, a ich przygotowanie nie wymaga wielogodzinnego stania w kuchni czy używania drogich składników. Doskonale sprawdzają się one podczas plenerowych spotkań na działce oraz w przydomowym ogrodzie.

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Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Główne potrawy coraz częściej przegrywają rywalizację z drobnymi smakołykami, które stanowią największą atrakcję kulinarną i błyskawicznie znikają z talerzy.
  • Podczas plenerowych imprez doskonale zdają egzamin potrawy jedzone na jeden kęs, ponieważ nie zmuszają gospodarzy do ciągłego pilnowania paleniska i opierają się na łatwo dostępnych produktach.
  • Wiele z tych kulinarnych propozycji można przygotować znacznie wcześniej lub podpiec w zaledwie kilka chwil, co pozwala zadowolić podniebienia niemal wszystkich uczestników zabawy.
  • Serwowanie nieskomplikowanych, ale efektownie wyglądających dodatków buduje swobodny klimat imprezy i ułatwia zrobienie świetnego wrażenia bez nadmiernego wysiłku.

Ogromną popularnością cieszą się obecnie drobne szaszłyki, które wcale nie muszą bazować na mięsnych składnikach. Świetnie sprawdzają się kompozycje z mozzarelli, bazylii i pomidorków koktajlowych, a także kawałki papryki, pieczarek oraz cukinii. Sukces gwarantuje tu zanurzenie warzyw w czosnkowo-oliwnej marynacie, co nadaje im niesamowity smak. Takie uniwersalne przysmaki wystarczy przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem i podpiekać na ruszcie przez zaledwie kilkadziesiąt sekund.

Warto również zapoznać się z galerią udostępniającą przepisy na nocne owsianki. Te nieskomplikowane dania z pewnością zachwycą smakiem każde podniebienie.

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Galeria zdjęć 9

Szybkie przekąski na grilla. Przepis na warzywne tortille

Prawdziwym hitem plenerowych spotkań są podpiekane tortille. Placek wystarczy posmarować hummusem bądź serkiem, dorzucić ser i grillowane warzywa, a następnie zwinąć. Roladę opieka się chwilę i kroi na mniejsze fragmenty, które tworzą fantastyczną i poręczną przekąskę. Znika ona ze stołu zdecydowanie szybciej niż jakiekolwiek mięso.

Co zrobić na grilla zamiast karkówki? Ser halloumi i sałatki

Klasykiem zbierającym mnóstwo komplementów pozostają zgrillowane sery, takie jak oscypek, camembert czy halloumi. Podane z miodem, żurawiną lub świeżymi ziołami wyglądają niezwykle efektownie przy minimalnym nakładzie pracy, a uczestnicy imprezy często proszą o przepis. Obecnie na ruszcie królują również wygodne sałatki typu finger food. Zaserwowanie sałatki ziemniaczanej w małych kubeczkach, drobiowych koreczków z warzywami czy miniporcji coleslawa zwalnia z konieczności używania talerzy oraz sztućców. Każdy może swobodnie chwycić przekąskę w dowolnym momencie.

Niezmiennym hitem pozostaje także opiekane pieczywo, w tym rozmarynowa focaccia, bagietki z masłem czosnkowym czy skropione oliwą grzanki z solą morską. To niedrogie i proste opcje, które błyskawicznie znikają z półmisków przed pojawieniem się głównego dania. Udane biesiadowanie wcale nie wymaga kulinarnych komplikacji. To właśnie drobne smakołyki budują luźną atmosferę, zachęcają do wspólnych rozmów i zapewniają gościom komfort. Powyższe propozycje to absolutny strzał w dziesiątkę dla każdego, kto chce uniknąć wielogodzinnego stania przy kuchennym blacie.

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