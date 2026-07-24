Jak grillują Polacy? Teraz nie tylko kiełbasa i karkówka. Na ruszcie coraz częściej ląduje ten przysmak

Polskie grillowanie przechodzi transformację, stając się wydarzeniem wymagającym świadomego planowania i uwzględniania różnorodnych potrzeb kulinarnych gości.

Warzywa i sałatki zyskują kluczową rolę w menu, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na różnorodność oraz preferencje żywieniowe.

Odkryj, dlaczego roślinne dodatki to nowy standard grillowych spotkań i jak łatwo możesz wzbogacić swoje menu!

Grillowanie od lat pozostaje jednym z ulubionych sposobów Polaków na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Badanie pokazuje jednak, że współczesny grill coraz rzadziej sprowadza się wyłącznie do rozpalenia rusztu i przygotowania mięsa. Dziś organizacja takiego spotkania obejmuje znacznie więcej elementów – od zakupów i planowania menu po zadbanie o to, aby każdy z gości znalazł na stole coś dla siebie. Dla Bonduelle grill jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak zmieniają się współczesne nawyki żywieniowe.

Dzisiejszy grill coraz częściej musi odpowiadać na różne potrzeby gości: dzieci, osób ograniczających mięso czy tych, którzy szukają lżejszych dodatków. Dlatego warzywa, sałatki i rośliny strączkowe stają się naturalnym elementem grillowego stołu. Kampania „Postaw na dobre” pokazuje, że taki wybór może być prosty, smaczny i dostępny na co dzień

– mówi Roxana Nănescu, Dyrektor Marketingu na Europę Centralną w Bonduelle.

Wyniki badania pokazują, że grill coraz częściej staje się wspólnym przedsięwzięciem. Najczęściej organizacją i przygotowaniami zajmują się wspólnie domownicy – wskazało tak 36% respondentów. Kolejne 20% badanych przyznało, że nie ma stałego podziału obowiązków, a przygotowania zależą od konkretnej sytuacji. Oznacza to, że w ponad połowie badanych gospodarstw domowych organizacja grilla nie jest przypisana jednej osobie, lecz opiera się na elastycznym lub wspólnym podziale zadań.

Zmienia się również samo podejście do planowania grillowego menu. Aż 67% badanych uważa, że przygotowując spotkanie warto uwzględnić potrzeby żywieniowe dzieci, a 61% deklaruje, że należy sprawdzić, czy wśród zaproszonych znajdują się osoby niejedzące mięsa. Coraz częściej liczy się więc nie tylko samo spotkanie przy grillu, ale również różnorodność menu i uwzględnienie potrzeb wszystkich gości. W praktyce oznacza to, że warto przygotować zarówno klasyczną propozycję mięsną, jak i danie bezmięsne, warzywne dodatki lub sałatki, łagodniejszą opcję dla dzieci oraz składniki, które pozwolą szybko skomponować posiłek dla większej grupy – na przykład kukurydzę, groszek, fasolę czy gotowe kompozycje warzywne.

Widać to również w tym, co trafia na stół. Jak pokazuje badanie, 63% Polaków uważa, że podczas grillowania obok mięsa powinny pojawić się także warzywa i sałatki. Co więcej, 58% respondentów zauważa, że w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat produkty roślinne pojawiają się podczas grillowania częściej.

Rosnące zainteresowanie bardziej różnorodnym menu podczas grillowania wpisuje się w szersze zmiany zachodzące na rynku żywności. W Bonduelle wierzymy, że warto postawić na dobre wybory, które są korzystne zarówno dla ludzi, jak i dla planety. Dlatego współpracujemy z blisko 2 tysiącami partnerów rolnych, z których już 60% prowadzi uprawy zgodnie z zasadami rolnictwa regeneratywnego. Warzywa przetwarzamy w zakładach zlokalizowanych w pobliżu pól uprawnych, co pozwala zachować ich smak i wartość odżywczą, a nasze portfolio obejmuje blisko 500 odmian ponad 30 gatunków warzyw i roślin strączkowych. Dzięki temu możemy odpowiadać na zmieniające się oczekiwania konsumentów i zachęcać ich do codziennych wyborów zgodnych z ideą „Postaw na dobre”

– dodaje Roxana Nănescu, Dyrektor Marketingu na Europę Centralną w Bonduelle. W praktyce oznacza to po prostu bardziej różnorodny stół.

Rok 2026 jest dla Bonduelle momentem ważnej transformacji marki. Obejmuje ona nie tylko nową identyfikację wizualną i kampanię „Let Good Win” („Postaw na dobre”), ale również konsekwentną realizację misji wspierania bardziej roślinnego sposobu odżywiania. Potwierdzeniem tego kierunku jest globalna certyfikacja B Corp™, obejmująca wszystkie obszary działalności Grupy i podkreślająca jej zaangażowanie w budowanie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych.

Bonduelle realizuje tę filozofię również poprzez działania edukacyjne promujące zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną oraz większą obecność produktów roślinnych w codziennej diecie, czego przykładem jest partnerstwo strategiczne Meczu Gwiazd.

O badaniu

Badanie przeprowadzono na zlecenie Bonduelle, na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, na próbie liczącej N=1067 osób w wieku 18 lat i więcej. Badanie zrealizowano w dniach 12–15 czerwca 2026 r. Strukturę próby dobrano zgodnie z reprezentacją populacji Polski pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

Najważniejsze liczby z badania:

72% Polaków uważa, że grill z warzywami i sałatkami jest zdrowszy;

72% postrzega go jako bardziej różnorodny;

72% uważa, że lepiej odpowiada różnym preferencjom żywieniowym;

69% uznaje go za bardziej atrakcyjny kulinarnie;

67% postrzega go jako bardziej nowoczesny.

63% Polaków uważa, że podczas grillowania obok mięsa powinny pojawić się również warzywa

i sałatki;

61% deklaruje, że planując grilla warto sprawdzić, czy wśród gości znajdują się osoby niejedzące mięsa;

kobiety oraz osoby w wieku 55+ częściej niż pozostali respondenci zgadzają się ze stwierdzeniami dotyczącymi obecności warzyw i uwzględniania różnych potrzeb żywieniowych podczas grillowania;

osoby w wieku 18–24 lata częściej niż respondenci w wieku 25–54 lata deklarują, że przy planowaniu grilla warto sprawdzić, czy wśród gości znajdują się osoby niejedzące mięsa.

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