Jakich kolorów nie widzi pies? Jego świat wygląda zupełnie inaczej niż ten, który widzimy. Znana weterynarz wymieniła 5 barw

Choć psy są dla nas jak członkowie rodziny, ich sposób postrzegania świata – zwłaszcza kolorów – znacząco odbiega od ludzkiego.

Znana weterynarz Dorota Sumińska rzuca nowe światło na psie widzenie, obalając popularne mity i wskazując na ograniczenia w percepcji barw.

Sprawdź, jak naprawdę wygląda świat w oczach Twojego pupila i które kolory pozostają dla niego niewidoczne!

Jakich kolorów nie widzi pies? Jego świat wygląda zupełnie inaczej niż ten, który widzimy

Więź z psem jest dla wielu właścicieli bezcenna. Zwierzęta stają się członkami naszych rodzin, towarzyszący nam w wielu istotnych, ale też tych mniej ważnych wydarzeniach w życiu. Pies uczestniczy z nami w urlopach, a także w zwykłych codziennych czynnościach. I choć specjaliści zaznaczają, że jednym z najpoważniejszych błędów popełnianych przez człowieka jest przypisywanie zwierzakowi cech ludzkich, co często może zaburzać zrozumiałą komunikację z pupilem i błędne odczytywanie jego potrzeb, to jednak my, jako właściciele czworonogów lubimy to robić. Być może wynika to z faktu, że dzięki temu zwierzak staje się bardziej przystępny dla nas i bliższy sercu. Tak czy inaczej nie podlewa wątpliwości to, że świat w oczach psa wygląda nieco inaczej niż dla nas. Przede wszystkim jak się okazuje, psy nie widzą tych wszystkich kolorów, które dostrzega ludzkie oko. Ten temat poruszyła w mediach społecznościowych znana lekarka weterynarii, Dorota Sumińska.

Pies widzi tylko pięć kolorów. Lekarka wymieniła te barwy

Dorota Sumińska prowadzi w mediach społecznościowych konto @suminska_zwierze_ci_sie, gdzie razem ze swoją córką rozmawia o zwierzętach. Jak tłumaczy w jednym ze swoich filmów, psy nie widzą zdecydowanej większości kolorów, które jest w stanie dostrzec oko człowieka. Przez to psi świat prezentuje się zupełnie inaczej niż ten znany nam.

Pies nie widzi wszystkich tych kolorów, które widza roślinożercy, żeby rozpoznać na przykład, czy owoce są dojrzałe. A więc widzi bardzo ograniczoną ilość kolorów.

- zaznacza weterynarz.

Jego świat jest niebiesko, zielono, szaro, biało, czarny

- wymienia Sumińska.

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