Obce dziecko zabiera zabawki? Sprawdź, jak reagować na placu zabaw i uczyć malucha asertywności

Jak czytamy na portalu HealthyChildren, drobne kłótnie o plastikowe foremki są zupełnie naturalnym etapem w rozwoju każdego małego człowieka

Stanowcza interwencja dorosłego sprawdza się tylko w sytuacjach jawnego bicia lub celowego sypania piaskiem w oczy

Portal StopBullying radzi zachować pełen spokój i absolutnie nie zmuszać skłóconych maluchów do natychmiastowych przeprosin po incydencie

Nauczenie pociechy kilku prostych haseł o stawianiu granic bardzo skutecznie zastępuje popychanie rówieśników przy zjeżdżalni

Zwykłe czekanie na wolną huśtawkę wywołuje u brzdąca ogromną frustrację z powodu całkowitego braku zrozumienia upływającego czasu

Pozytywna Dyscyplina- Plac Zabaw odc. 21

Kiedy reagować na kłótnie dzieci na placu zabaw? Ważne zasady

Wyjście z maluchem na plac zabaw bardzo często kończy się głośnym płaczem i nerwowym wyrywaniem sobie kolorowych foremek z rąk. Widząc takie codzienne szarpaniny w piaskownicy, wielu z nas ma ochotę od razu wkroczyć do akcji i szybko godzić pokłócone maluchy. Jak czytamy na portalu HealthyChildren, drobne spory o zabawki są całkowicie naturalnym etapem w rozwoju każdego małego człowieka.

Warto pozwolić dzieciom na samodzielne rozwiązywanie tych początkowych konfliktów, bo w ten prosty sposób uczą się one ważnych relacji z innymi ludźmi. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie w momencie, gdy w grę wchodzi bicie, gryzienie lub jakiekolwiek inne celowe zachowania agresywne. Wtedy nasza szybka interwencja (na przykład stanowcze fizyczne rozdzielenie maluchów) jest po prostu niezbędna dla zapewnienia im pełnego bezpieczeństwa.

Co zrobić, gdy obce dziecko sypie piaskiem lub zabiera łopatkę?

Kiedy jakieś inne dziecko nagle zaczyna sypać piaskiem w oczy lub zachowuje się agresywnie wobec twojej pociechy, dobrym pomysłem jest szybkie odciągnięcie obu maluchów od siebie. Portal StopBullying radzi, aby w takiej nerwowej chwili zachować pełen spokój i absolutnie nie zmuszać żadnego z dzieci do natychmiastowych przeprosin. Zamiast bawić się w sędziego na oczach wszystkich dookoła, lepiej po prostu wziąć swoje dziecko na bok i upewnić się, że nic złego mu się nie stało. Rozmowę o tym całym zajściu warto przeprowadzić w cztery oczy, z daleka od ciekawskich spojrzeń obcych ludzi na placu zabaw. Jeśli cała sytuacja robi się naprawdę nieprzyjemna i napięta, warto rozważyć zabranie dziecka do domu i spokojne zakończenie zabawy na ten dzień.

Jak nauczyć dziecko asertywności podczas zabawy z rówieśnikami?

Aby pomóc maluchowi radzić sobie z natarczywymi rówieśnikami, warto pokazać mu kilka konkretnych zwrotów polecanych na portalu Understood, które świetnie zastąpią popychanie czy głośny szloch:

teraz moja kolej, a potem twoja

bardzo mi się to nie podoba

zrobiłeś mi ogromną przykrość

czy mogę teraz się tym trochę pobawić

Takie krótkie i proste hasła pozwalają maluchom jasno stawiać swoje granice bez niepotrzebnego używania siły fizycznej. Dziecko bardzo szybko zauważy samo, że stanowcze słowa potrafią zdziałać przy zjeżdżalni znacznie więcej dobrego niż krzyki czy szarpanie innego malucha za koszulkę.

Dlaczego maluch wpada w złość przy czekaniu na swoją kolej?

Zwykłe czekanie na zwolnienie ulubionej huśtawki potrafi momentalnie wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej ułożonego i spokojnego brzdąca. Taka nagła złość i frustracja wynikają po prostu z tego faktu, że małe dzieci zupełnie nie potrafią jeszcze pojąć koncepcji czasu. Z perspektywy małego dwulatka oddanie komuś na chwilę plastikowego wiaderka w piaskownicy oznacza, że ta wspaniała zabawka przepadła już na zawsze.

Właśnie dlatego tak bardzo ważne jest, aby spokojnie nazywać te trudne emocje i mówić głośno, że czekanie na swoją kolej bywa niezwykle męczące. Portal First Things First podpowiada, że częste bycie blisko malucha i pokazywanie mu własnym zachowaniem prawidłowej zabawy przynosi naprawdę świetne rezultaty w przyszłości. Zauważanie i głośne chwalenie każdego momentu, w którym twoje dziecko grzecznie czeka na zjeżdżalnię, błyskawicznie utrwali w nim dobre nawyki.

Źródła:

StopBullying.gov (U.S. Department of Health and Human Services)

First Things First (Arizona’s early childhood agency) — “Managing Big Feelings: How to help toddlers share”

Understood.org — “8 common playground problems and how to help”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics), “10 Tips to Prevent Aggressive Behavior in Young Children”

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