Wakacyjne orzeźwienie. Wyjątkowa promocja KFC

Letnie przygody piszą się same, ale wymagają dobrej ekipy i orzeźwienia. KFC dzieli się receptą na słoneczną pogodę, a jedno słowo wystarczy, żeby cieszyć się ulubionymi napojami i deserami w specjalnej cenie. Zasady wakacyjnej oferty są prostsze niż spakowanie plecaka na plażę. Wpadasz do restauracji KFC i składasz zamówienie przy kasie, w kiosku, aplikacji KFC lub w Drive Thru. Następnie podajesz lub wpisujesz kod „WAKACJE” i zgarniasz wybrany produkt za piątaka!

Trzy opcje, które idealnie wpisują się w wakacyjny vibe:

Shake (300 ml) – kremowy, aksamitny i idealnie schłodzony deser dostępny w kilku smakach: truskawkowym, krówkowym, czekoladowym, peanut butter i waniliowym. Każdy z nich natychmiast przynosi ulgę w letni dzień.

Bubble tea (300 ml) – kultowy napój z owocowym twistem i kulkami gwarantującymi miks smaków przy każdym łyku.

Iced Latte – mrożona kawa, będąca idealną propozycją dla osób, które chcą się schłodzić i dostarczyć sobie energii.

Promocja obowiązuje wyłącznie na miejscu we wszystkich restauracjach KFC i nie dotyczy limitowanych produktów. Trwa tylko do 31 sierpnia.