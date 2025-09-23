Kiedy zmienić opony na zimowe? Kieruj się zasadą "od O do O"

Wymiana opon na zimowe

Opony zimowe zapewniają bezpieczną i komfortową jazdę w trudnych warunkach drogowych - na śniegu czy lodzie, skracają drogę hamowania, ale i ułatwiają ruszanie. Na pierwszy rzut oka nie różnią się od opon letnich. Po przyjrzeniu się dostrzeżemy specjalne oznaczenia (np. gwiazdka, symbolizująca śnieg), a także wyprofilowany, głębszy bieżnik. Opony zimowe są wykonane z innych mieszanek gumowych, niż letnie. Eksperci i większość kierowców nie mają wątpliwości - należy zmieniać opony zgodnie z ich sezonowymi przeznaczeniem.

W Polsce nie ma przepisów, które regulują kwestię wymiany opon na zimowe czy letnie, tzn. nie można dostać mandatu za jazdę np. na letnich oponach w zimie (ale policja może ukarać kierowcę za zły stan opon, np. zużyty bieżnik). Z badań wynika, że ponad 80 proc. kierowców wymienia opony.

Kiedy zmienić opony na zimowe? Jaka temperatura?

Wielu kierowców zastanawia się każdej jesieni, kiedy zmienić opony. Niektórzy nie chcą dać się zaskoczyć zimie i zmieniają opony na "zimówki" już we wrześniu czy październiku. Inni wręcz przeciwnie, ustawiają się (w długich) kolejkach do wulkanizacji dopiero po pierwszym śniegu, niekiedy nawet w grudniu. Zarówno jedni i drudzy popełniają błąd. Opony na zimowe należy wymienić, gdy temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej 7 stopni Celsjusza.

Wymiana opon. Zasada "od O do O"

Pomocna dla wielu kierowców może być zasada stosowana przez właścicieli samochodów w Niemczech. To tzw. reguła "od O do O", która mówi, że na zimowych oponach powinno się jeździć od października (niem. Oktober) do Wielkanocy (niem. Ostern).

Eksperci przypominają, by przed założeniem używanych opon zimowych sprawdzić ich stan. Producenci podkreślają z kolei, że nie należy używać opon dłużej niż przez osiem sezonów.

Jakie kupić opony? Jedną z opcji jest ogumienie wielosezonowe. Czy warto? Ekspert wyjaśnia

