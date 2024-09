Gówna wygrana w Ekstra Pensji! Farciarz za 10 zł ustawił się na wiele lat. Pensja dyrektorska

Ekstra Pensja to jedna z wielu gier Totalizatora Sportowego. Jej zasady są proste. Gracz skreśla 5 liczb z 35, oraz 1 liczbę z 4. Płacąc za zakład 5 zł gramy o 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Co istotne, zwiększając stawkę, można wygrać 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Im wyższa stawka, tym wyższe wygrane. Tak właśnie zrobił pewien gracz z Bełchatowa, który podwoił stawkę (wydał 10 zł) i zagrał metodą "chybił trafił". W sobotnim losowaniu Ekstra Pensji (7.09) padły następujące liczby: 9, 19, 23, 24, 31 + 2. Wszystkie te liczby trafił szczęściarz z Bełchatowa. Zwycięski kupon został kupiony w kolekturze Lotto przy al. ks. kard. Wyszyńskiego 17H.

- Gracz podwoił stawkę, dzięki czemu wygrał 10 000 zł wypłacanych comiesięcznie przez 20 lat. Jest to pierwsza główna wygrana w Ekstra Pensji w Bełchatowie - czytamy w komunikacie Totalizatora Sportowego.

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o 22. Najwyższa jak do tej pory wygrana w Ekstra Pensji wynosi 50 000 zł miesięcznie wypłacanych przez 20 lat. W 2017 roku udało się to komuś w Warszawie.