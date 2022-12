Pociąg zmasakrował audi pod Piotrkowem! Trzy osoby trafiły do szpitala

Wypadek na torach pod Piotrkowem. Pociąg staranował audi

Zmiażdżone audi, trzy osoby w szpitalu - to bilans wypadku, do którego doszło na torach w Longinówce pod Piotrkowem Trybunalskim. W środę, 21 grudnia, przed godz. 8, przejeżdżał tamtędy pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Gdynia. W tym samym czasie do niestrzeżonego przejazdu kolejowego zbliżało się audi, ale według wstępnych ustaleń policji jego kierowca nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na tory, gdzie doszło do uderzenia. - Do szpitala trafił kierowca audi i dwóch przewożonych przez niego pasażerów - informuje Dagmara Mościńska z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Poszkodowanym na szczęście nic poważnego się nie stało, a całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Maszynista i kierowca osobówki byli trzeźwi - drugi z mężczyzn został ukarany mandatem karnym.

