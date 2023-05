Ile mu grozi?

Uderzył 39-latka drewnianą belką. Agresor trafił do aresztu

Policjanci z Wieruszowa (woj. łódzkie) zatrzymali mężczyznę, który na jednej z ulic w Sokolnikach zaatakował 39-latka drewnianą belką. Poszkodowany mężczyzna do szpitala. 31-letniemu agresorowi grożą co najmniej trzy lat więzienia. Trafił do tymczasowego aresztu.