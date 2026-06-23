To miał być początek powrotu do zdrowia. Kilka godzin później wydarzył się dramat

Zaledwie parę miesięcy temu 25-latek snuł ambitne plany na spokojną przyszłość. Sytuacja uległa dramatycznej zmianie w marcu bieżącego roku, kiedy to specjaliści wykryli u niego złośliwego guza tarczycy, który zdążył już dać przerzuty do węzłów chłonnych.

Medycy natychmiast wdrożyli odpowiednie leczenie i zakwalifikowali mężczyznę do chirurgicznego usunięcia tarczycy oraz zainfekowanych węzłów chłonnych. Najbliżsi pacjenta byli głęboko przekonani, że ten zabieg przywróci mu utracone zdrowie.

Na bloku operacyjnym wystąpiły jednak tragiczne w skutkach komplikacje. Pacjent stracił mnóstwo krwi, co doprowadziło do wykształcenia się skrzepu oraz potężnego udaru mózgu. Przez znaczny czas organ ten pozostawał całkowicie niedotleniony.

Kiedy krewni dotarli do placówki medycznej, licząc na pozytywne wieści, przekazano im fatalne informacje. Prawa półkula mózgu przestała działać, wystąpił paraliż lewostronny, a masywny obrzęk zaczął stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia 25-latka.

Mężczyznę przetransportowano do specjalistycznego ośrodka, gdzie personel medyczny przez wiele dób prowadził heroiczną walkę o jego ocalenie. Rodzina funkcjonowała w gigantycznym stresie, dowiadując się, że rosnący obrzęk może uszkodzić pień mózgu. Ostatecznie medycy przeprowadzili zabieg odbarczenia czaszki, dając pacjentowi nadzieję na przeżycie.

Obecnie młody człowiek nieustannie mierzy się z konsekwencjami udaru. Lewostronny niedowład, wielorakie powikłania oraz długie unieruchomienie w łóżku oznaczają, że czeka go wielomiesięczna, a może nawet wieloletnia i niezwykle wymagająca rehabilitacja.

Bliscy mężczyzny otwarcie przyznają, że koszty specjalistycznego leczenia będą astronomiczne. Z tego powodu utworzono zbiórkę internetową na portalu W drodze do zdrowia, poprzez którą apelują o wsparcie finansowe. Zgromadzone środki mają pomóc 25-latkowi w trudnej batalii o odzyskanie samodzielności, którą jeszcze tak niedawno dopiero zaczynał kształtować.