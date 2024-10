wracamy do tematu!

45-latek wjechał wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę! Tragedia w Bydgoszczy

Wracamy do tragicznego wypadku w Bydgoszczy. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia, do którego doszło w środę, 9 października na ulicy Nowotoruńskiej. Jak powiedziałam nam rzecznik bydgoskiej policji, w zderzeniu dwóch pojazdów zginął 45-letni mężczyzna. Co było przyczyną dramatu?