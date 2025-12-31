Kiedyś straszył podróżnych, dziś jest dumą miasta. Tak zmienił się dworzec PKP w Bydgoszczy

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-31 10:35

Starszym bydgoszczanom dawny dworzec PKP Bydgoszcz Główna kojarzy się jednoznacznie – zniszczony, ciemny i zupełnie nieprzystający do roli wizytówki miasta. Przez lata odstraszał pasażerów i był powodem do wstydu. Dziś to już przeszłość. Po gruntownej przebudowie mieszkańcy zgodnie przyznają: remont był strzałem w dziesiątkę, a dworzec stał się jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Tak zmienił się dworzec PKP w Bydgoszczy
Super Express Google News

Historia bydgoskiego dworca kolejowego sięga 1851 roku. Przez dekady obiekt był świadkiem rozwoju miasta, ale z biegiem lat coraz bardziej popadał w ruinę. Przed modernizacją wielu podróżnych wspominało go jako miejsce zaniedbane, niefunkcjonalne i mało przyjazne. Odpadające tynki, wąskie przejścia i przestarzała infrastruktura sprawiały, że Bydgoszcz nie robiła najlepszego pierwszego wrażenia.

Przełom nastąpił w latach 2014–2015, kiedy ruszyła kompleksowa przebudowa dworca. W miejscu starego, wyburzonego budynku powstał nowoczesny, pięciokondygnacyjny obiekt ze szklaną elewacją. Jednocześnie zrewitalizowano budynek międzyperonowy, przywracając mu historyczny wygląd z czasów pruskich. Gruntowną modernizację przeszły także perony oraz przejścia podziemne.

Kiedyś straszył pasażerów, a teraz jest chlubą miasta! Tak zmienił się dworzec PKP w Bydgoszczy
16 zdjęć

Cała inwestycja kosztowała około 197 milionów złotych, z czego blisko 120 milionów pochodziło z funduszy unijnych. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Budimex oraz bydgoska spółka Lech. Efekt? Dworzec nowoczesny, funkcjonalny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

Dziś Bydgoszcz Główna jest chwalona zarówno przez mieszkańców, jak i przyjezdnych. Wielu bydgoszczan podkreśla, że to jedno z najlepiej zrealizowanych przedsięwzięć ostatnich lat. 

Kiedyś człowiek chciał jak najszybciej stąd uciec, a teraz naprawdę nie ma się czego wstydzić – mówią zgodnie.

Nowy dworzec to nie tylko przestrzeń dla podróżnych. W środku pojawiły się punkty handlowe, gastronomiczne oraz biura, co sprawiło, że obiekt zaczął tętnić życiem także poza godzinami szczytu. Nowoczesność połączona z historią została doceniona również na arenie ogólnopolskiej – w plebiscycie „Fasada Roku 2017” bydgoski dworzec zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Budynek po renowacji”.

Dla wielu mieszkańców to symbol udanej przemiany. Miejsce, które jeszcze kilkanaście lat temu było powodem do narzekań, dziś jest jedną z prawdziwych wizytówek miasta.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DWORZEC PKP