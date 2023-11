Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

536 pluszowych misiów na wystawie w bydgoskim Pałacu Młodzieży! [WIDEO]

W Pałacu Młodzieży odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy pn. „O Misiu, który jeździł…”. To już XIX Wystawa Pluszowych Misiów. Odbyła się dzięki zaangażowaniu Emilii Andrysiak i jej mamy. – Wszystkie misie, co do jednego są moje. Jest ich aktualnie 536, chociaż wiąż powiększam kolekcję - mówiła Emilia.