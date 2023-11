przywitały go tłumy

Bydgoski żużlowiec Wiktor Przyjemski spotkał się z fanami [WIDEO]

O karierze sportowej marzy wielu chłopców. Jednak bardzo często droga do realizacji marzeń jest długa i kręta, dlatego tylko nielicznym to się udaje. Przykładem utalentowanego żużlowca młodego pokolenia jest Wiktor Przyjemski. Ten zdolny bydgoszczanin pomimo młodego wieku (18 lat), w swoim sportowym dorobku ma już wiele istotnych oraz godnych podziwu międzynarodowych sukcesów. Spotkanie z tym wyjątkowym gościem ze świata sportu odbyło się w sobotę, 25 listopada w CH Focus. Fani żużla mogli poznać karierę Wiktora od kulis, a także świętować jego przejście do nowego klubu.