Afrykański upał, a potem burza z gradem! IMGW ostrzega Bydgoszczy i okolice [3.07.2025]

Po kilku dniach gorącego, letniego słońca i wysokich temperatur mieszkańcy Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego powinni przygotować się na możliwe zmiany pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które mogą wystąpić 3 lipca, w godzinach od 12:00 do 18:00.

Obecne upały dają się we znaki – termometry w regionie wskazują wysokie wartości, a mieszkańcy korzystają z ostatnich chwil ciepła. Jednak meteorolodzy przestrzegają, że w ciągu najbliższych godzin sytuacja może ulec gwałtownej zmianie. Lokalnie prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu do około 15 mm, a także silne porywy wiatru, osiągające prędkość do 70 km/h, a w niektórych miejscach nawet do 80 km/h. Dodatkowo nie można wykluczyć pojawienia się gradu.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️Burze stopień 1🟡Prognozowane są burze i opady deszczu ok 15mm oraz porywy wiatru do 80km/h. Możliwy grad. Ostrzeżenie ważne od 2025-07-03 12:00 do 2025-07-03 18:00👉 https://t.co/16QmSAGtqE#IMGW #ostrzeżenia #burze pic.twitter.com/idKe60hR0q— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 3, 2025

Ostrzeżenie obejmuje Bydgoszcz i powiat bydgoski, a prawdopodobieństwo wystąpienia burz szacowane jest na około 30%. Choć nie jest to zagrożenie bardzo wysokie, warto zachować ostrożność, szczególnie przebywając na zewnątrz. Silniejsze porywy wiatru mogą wystąpić nie tylko w trakcie burz, ale także poza nimi, co oznacza, że gwałtowne podmuchy mogą zaskoczyć w różnych momentach dnia.

W czasie burz należy unikać przebywania w pobliżu wysokich drzew, linii energetycznych oraz otwartych przestrzeni. Kierowcy powinni zachować ostrożność, ponieważ silne podmuchy mogą utrudniać prowadzenie pojazdów, a opady deszczu znacząco ograniczać widoczność. Warto także zabezpieczyć na balkonie czy tarasie wszelkie lekkie przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr.

Mimo że upały i słoneczna pogoda zachęcają do przebywania na świeżym powietrzu, lepiej być przygotowanym na możliwe gwałtowne załamanie pogody. Burze letnie, choć często krótkotrwałe, mogą przynieść intensywne opady i silny wiatr, co może powodować lokalne utrudnienia.

Na bieżąco warto śledzić komunikaty IMGW oraz lokalne ostrzeżenia meteorologiczne, by nie dać się zaskoczyć niespodziewanym zjawiskom atmosferycznym. Upalne dni mogą jeszcze potrwać, ale ich spokojne, słoneczne oblicze może wkrótce zastąpić dynamiczna i gwałtowna burza. Bądźmy czujni i przygotowani na letnie kaprysy pogody.