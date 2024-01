Jasnowidz Jackowski o euro w Polsce. Nie będzie już odwrotu, Polacy muszą się na to przygotować

Wymowne nagranie pojawiło się w komunikacie KPP w Mogilnie. Funkcjonariusze regularnie apelują o odpowiednie przygotowanie samochodów i ciężarówek do jazdy. Tymczasem w miniony piątek (12 stycznia) na terenie Wylatowa pod Mogilnem, z naczepy TIR-a, mijającego się na łuku drogi z dostawczym iveco, spadła na jezdnię bryła lodu. Drugi z pojazdów został uszkodzony. Kierowca zgłosił sprawę na policję, która potraktowała sprawę bardzo poważnie.

- Spadające z naczep samochodów ciężarowych czy dachów samochodów dostawczych tafle i bryły lodu mogą stanowić duże zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Spadający przy dużej prędkości lód może uderzyć w szybę innego samochodu, a co gorsza pieszego w głowę i doprowadzić do groźnego wypadku - podkreśla podkomisarz Tomasz Bartecki, oficer prasowy mogileńskiej policji.

Funkcjonariusze przypominają, że za nieodpowiednie przygotowanie pojazdu do jazdy grozi mandat, a jeśli dojdzie w wyniku tego do wypadku - również odpowiedzialność karna. W opisywanym przypadku do tragedii nie doszło i całe szczęście. Nagranie prezentujemy nad tekstem.

