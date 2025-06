Burzowy armagedon! Grad i wiatr do 85 km/h nadciągają nad Bydgoszcz i okolice

W tym publicznym szpitalu karmią lepiej niż w 5-gwiazdkowym hotelu! Pacjenci nie mogą się go nachwalić [ZDJĘCIA, WIDEO]

W piątkowe popołudnie 6 czerwca 2025 r., pogoda w regionie bydgoskim może sprawić sporo problemów. IMGW ogłosił ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia ważne od godziny 16:00 do 20:00. Prognozy przewidują miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru osiągające prędkość nawet do 85 km/h. Lokalnie możliwe są również opady gradu.

Zjawiska będą miały charakter punktowy, co oznacza, że nie wszędzie wystąpią z równą intensywnością, ale miejscami mogą być bardzo gwałtowne. IMGW ocenia prawdopodobieństwo burz na 80%, co jest bardzo wysokim wskaźnikiem. Ostrzeżenie dotyczy zarówno miasta Bydgoszczy, jak i całego powiatu bydgoskiego.

Burzowe popołudnie może oznaczać nie tylko utrudnienia komunikacyjne, ale też zagrożenia związane z powalonymi drzewami, zniszczeniami na posesjach czy przerwami w dostawie prądu. Mieszkańcy regionu powinni zawczasu zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach i podwórkach, a także unikać parkowania samochodów pod drzewami.

W czasie burzy warto pozostać w domu lub w budynku o trwałej konstrukcji. Pod żadnym pozorem nie należy chować się pod drzewami. Osoby przebywające w trasie powinny zachować szczególną ostrożność – silne porywy wiatru mogą znacznie pogorszyć warunki jazdy.

Na szczęście, według prognoz, zjawiska mają być krótkotrwałe i lokalne, a sytuacja pogodowa ustabilizuje się wieczorem. Mimo to nie należy lekceważyć alertu – żywioł bywa nieprzewidywalny.

