Bydgoski dworzec PKS woła o remont. Czy są na to realne szanse?

– To wstyd, że w tak dużym i rozwijającym się mieście, jakim jest Bydgoszcz, dworzec PKS wygląda w tak opłakanym stanie. Każdego dnia korzystają z niego setki pasażerów, a warunki pozostawiają wiele do życzenia. Czy naprawdę nie można by przeprowadzić jakiegoś remontu? Przecież to aż prosi się o zmiany – mówi pani Anna, mieszkanka Bydgoszczy, którą spotkaliśmy w pobliżu dworca.