Bydgoszcz świętuje z policją. „Ratujecie nasze życie, bronicie go”. Wzruszające słowa podczas uroczystości

Kujawsko-pomorscy policjanci we wtorek (15 lipca) rozpoczęli świętowanie swojego dnia, który oficjalnie przypada 24 lipca. Uroczystości odbyły się w reprezentacyjnym miejscu miasta, a rozpoczęła je msza święta w bydgoskiej katedrze. Po jej zakończeniu policjanci, zaproszeni goście i mieszkańcy przeszli na Stary Rynek, gdzie odbyła się główna część wydarzenia.

Najpierw złożono meldunek, a następnie przy dźwiękach hymnu państwowego odczytano postanowienia o nadaniu odznaczeń oraz rozkazy personalne o mianowaniu funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe. Nie zabrakło również wyjątkowych wyróżnień – wręczono odznaki okolicznościowe z okazji 140. rocznicy urodzin patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, insp. Witalisa Olszańskiego. Wśród uhonorowanych znalazł się m.in. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Prezydent wręczył także Medale Prezydenta Miasta oraz statuetki bydgoskich spichrzy.

Podczas uroczystości nie zabrakło ważnych i pełnych emocji przemówień. – „To Wasze święto, ale też czas na refleksję. Zdecydowana większość społeczeństwa stosuje się do reguł i norm, ale jest część, która łamie zasady. By te działania nie były bezkarne, by każdy, kto się tego dopuści poniósł przewidzianą także w prawie karę i odpowiedzialność, jesteście przede wszystkim Wy. Ratujecie nasze życie, bronicie go. Podczas służby narażacie własne życie i zdrowie, niekiedy przychodzi Wam zapłacić najwyższą cenę. Życzę, abyście zawsze mieli jasne, czytelne, uczciwe rozkazy i polecenia. Aby nie było wątpliwości co do ich wykonania. Aby służyły państwu i obywatelom. Życzę Wam, by ci, którym pomagacie doceniali Waszą pracę i zaangażowania” – mówił Prezydent Rafał Bruski.

Oficjalna część na Starym Rynku zakończyła się pokazem i defiladą. Następnie uczestnicy przenieśli się na Wyspę Młyńską, gdzie rozpoczął się piknik rodzinny z okazji Święta Policji.