Wiktor Ź. zatrzymany za szpiegostwo na rzecz Rosji! 28-latek trafił do aresztu

Bydgoszczanin zatrzymany za szpiegostwo na rzecz Rosji! 28-latek trafił do aresztu

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu 28-letniego mieszkańca Bydgoszczy podejrzanego o działalność szpiegowską na rzecz Federacji Rosyjskiej. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, mężczyzna miał m.in. zgłosić gotowość współpracy z rosyjskim wywiadem, a także przekazywać strategiczne informacje mogące zagrozić bezpieczeństwu państwa.

Zarzuty w sprawie postawiła Prokuratura Krajowa. Wiktor Ź., bo tak nazywa się podejrzany, miał prowadzić działania szpiegowskie od 28 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. – zarówno w Bydgoszczy, jak i poza granicami Polski. W wyniku akcji przeprowadzonej 4 czerwca br., funkcjonariusze ABW przeszukali kilka lokalizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

– Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut działania na rzecz obcego wywiadu. Chodzi o gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania obiektów o znaczeniu strategicznym dla obronności państwa – poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 28-letniego bydgoszczanina. Prokurator przedstawił mu zarzut szpiegostwa obejmujący zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, a także działalność na rzecz tego wywiadu poprzez gromadzenie i… pic.twitter.com/UdNpKAExta— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) June 11, 2025

Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec Wiktora Ź. tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Grozi mu kara nie krótsza niż 8 lat więzienia, a maksymalnie nawet dożywocie.

Śledczy ustalili, że podejrzany posiada wykształcenie wyższe i działał z pobudek ideologicznych – z silnym nastawieniem prorosyjskim. Na obecnym etapie postępowania nie ujawniono jego postawy procesowej, a sprawa prowadzona jest przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

To kolejny przypadek działalności szpiegowskiej wykrytej przez polskie służby w ostatnich miesiącach. Bydgoszczanin dołączył do listy osób podejrzewanych o współpracę z obcym wywiadem, co ponownie zwraca uwagę na realne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego płynące ze strony Rosji.

