Były mąż zlecił rzeź alpak i lamy koło Kruszwicy. Egzekucję wykonał Rosjanin

– Jeden zarzut dotyczy zlecenia zabicia 11 zwierząt i dokonania zniszczeń. Miał tego dokonać wynajęty obywatel Rosji, którego poszukujemy. Poderżnął on gardła zwierzętom, a następnie podpalił budynek stajni. Straty ocenia się na 300 tysięcy złotych. To przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat więzienia – przekazała Agnieszka Adamska-Okońska z bydgoskiej prokuratury w rozmowie z TVP Bydgoszcz.