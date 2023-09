Darmowa komunikacja miejska na wybory! Władze Bydgoszczy przegłosowały pomysł

Właścicielka zmarła, a kot został sam w mieszkaniu na kilkanaście dni! Uratowała go sąsiadka

Darmowa komunikacja miejska w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej to jeden z pomysłów profrekwencyjnych. Dzięki temu mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli dogodnie, autobusem lub tramwajem, dotrzeć do lokali wyborczych nie ponosząc opłat za przejazd.

Przypominamy, że kilkanaście dni temu wystartowała kampania profrekwencyjna Unii Metropolii Polskich pod hasłem #NieŚpijBoCięPrzegłosują. Kampanię wymyślono w Gdańsku, niemal od razu zaczęły dołączać do niej miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Dołączyły też organizacje samorządowe, m.in. Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich czy Związek Województw RP. W inicjatywę angażują się osoby ze świata nauki, kultury, dziennikarstwa czy organizacji pozarządowych. Organizatorzy zachęcają do udziału w kampanii, bo został miesiąc do wyborów.

