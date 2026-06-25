Dominika wracała do domu, gdy runęło na nią drzewo. Jedna chwila zamieniła życie rodziny w koszmar

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-25 12:18

Miała 49 lat, była pełna energii, kochała sport i aktywne życie. Wystarczyła jednak sekunda, by wszystko się zmieniło. Kilka metrów od klatki schodowej na Dominikę spadło potężne drzewo. Dziś kobieta walczy o zdrowie po rozległych obrażeniach kręgosłupa, a jej bliscy proszą o pomoc w sfinansowaniu kosztownej rehabilitacji.

Dominika w czapce z daszkiem i sportowym stroju, opierająca się o rower górski turkusowego koloru, uśmiecha się na tle lasu, prezentując aktywny tryb życia. Więcej o tragicznej historii Dominiki przeczytasz na naszym portalu.
Autor: zrzutka.pl/ Materiały prasowe

Jeszcze niedawno Dominika z Bydgoszczy prowadziła normalne, aktywne życie. Jak opisują jej mąż i córka na stronie zbiórki, tragedia wydarzyła się tuż pod domem.

Moja żona – 49-letnia, pełna energii, niezwykle dobra i troskliwa kobieta, kochająca sport i aktywny tryb życia – wracała do domu. (...) Niestety, zaledwie kilka metrów od klatki schodowej naszego bloku runęło na nią wielkie drzewo. Sekundy zadecydowały o jej losie – napisali.

Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala i natychmiast została poddana operacji. Diagnoza okazała się druzgocąca. Dominika doznała m.in. zwichnięcia kręgosłupa na poziomie L1/L2, wieloodłamowego złamania kręgu L2, licznych innych złamań kręgosłupa, żeber oraz poważnych uszkodzeń struktur nerwowych.

Najgorsze są jednak rokowania związane z rdzeniem kręgowym.

Obraz badań diagnostycznych sugeruje najczarniejszy scenariusz – przerwanie rdzenia kręgowego na tym poziomie – relacjonują bliscy.

Obecnie lekarze walczą o ustabilizowanie stanu zdrowia kobiety. Jej rodzina każdego dnia żyje w niepewności, nie wiedząc, czy Dominika odzyska choć część sprawności.

Walczymy o to, by ukochana żona i mama mogła w przyszłości chociaż samodzielnie usiąść. Na ten moment nikt nie jest w stanie dać nam odpowiedzi, czy i w jakim stopniu odzyska sprawność” – piszą mąż i córka.

Po zakończeniu leczenia szpitalnego konieczna będzie intensywna rehabilitacja neurologiczna. Jak podkreślają bliscy, pierwsze miesiące po tak ciężkim urazie będą kluczowe dla dalszych rokowań.

Problemem są jednak ogromne koszty. Miesięczny pobyt w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym może kosztować od 20 do nawet 30 tys. zł. To jednak nie wszystko. Rodzina będzie musiała również dostosować mieszkanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością lub znaleźć nowy lokal pozbawiony barier architektonicznych.

Chcemy zrobić absolutnie wszystko, co w ludzkiej mocy, aby dać jej szansę na powrót do zdrowia oraz na godne, bezpieczne życie – apelują Maciej i Amelia.

Zbiórka ma pomóc sfinansować rehabilitację, specjalistyczny transport medyczny, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz dostosowanie miejsca zamieszkania do nowych potrzeb Dominiki.

PROF. PIOTROWSKI: NIE ODEBRALIŚMY ORDERU ZEŁENSKIEMU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO-POMORSKIE
KUJAWSKO- POMORSKIE
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE