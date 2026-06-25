Pogoda w Bydgoszczy: 26-28 czerwca

Mieszkańcy Bydgoszczy muszą przygotować się na prawdziwie letni i upalny weekend. Już od piątku temperatura zacznie dynamicznie rosnąć, a aura przez większość czasu będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Co ważne, prognozy nie przewidują w tym okresie żadnych opadów deszczu.

Słoneczny i gorący początek weekendu

Piątek, 26 czerwca, powita bydgoszczan bezchmurnym niebem i dużą dawką słońca. Będzie to zapowiedź nadchodzących upałów, a termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie około 31 stopni Celsjusza. Pogodę uzupełni bardzo słaby wiatr, którego prędkość nie przekroczy 2-3 m/s. Po gorącym dniu nadchodząca noc przyniesie wytchnienie, z temperaturą spadającą do komfortowych 15°C.

Sobota jeszcze cieplejsza

W sobotę, 27 czerwca, fala ciepła nasili się jeszcze bardziej. To będzie kolejny w pełni słoneczny dzień w Bydgoszczy, bez ani jednej chmury na niebie. Temperatura maksymalna podskoczy do około 33°C, co sprawi, że odczucie gorąca będzie bardzo wyraźne. Wiatr pozostanie na podobnym, słabym poziomie, wiejąc z prędkością około 3 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie już znacznie cieplejsza niż poprzednia – termometry nie wskażą mniej niż 19 stopni.

Upał osiągnie szczyt w pochmurną niedzielę

Niedziela, 28 czerwca, przyniesie kulminację upałów i jednocześnie sporą zmianę w pogodzie. Będzie to najgorętszy dzień weekendu z temperaturą sięgającą nawet 36°C. Warto jednak zwrócić uwagę na nietypowy szczegół: mimo tak wysokiej temperatury, niebo nad miastem będzie całkowicie zasłonięte przez chmury. Duże zachmurzenie nie przyniesie jednak deszczu ani ochłodzenia. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny, z prędkością około 2 m/s. To będzie też tropikalna noc, z minimalną temperaturą na poziomie 21°C.

Jak spędzić taki weekend w Bydgoszczy?

Słoneczny i upalny piątek oraz sobota to doskonała okazja, by szukać ochłody w pobliżu wody lub w cieniu parkowych drzew. Wysokie temperatury i bezchmurne niebo zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale z dala od miejskiego zgiełku. Z kolei niedziela, choć najgorętsza, z powodu dużego zachmurzenia może być nieco łaskawsza dla osób planujących spacer. Chmury ograniczą bezpośrednie działanie słońca, jednak przy 36 stopniach warto rozważyć także schronienie się w klimatyzowanych miejscach, takich jak kina, muzea czy centra handlowe.

Dane pogodowe: OpenWeather