Ktoś zaatakował urząd skarbowy w Warszawie! Powybijane szyby po aferze o pizzę z krewetkami?

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Ktoś obrzucił kamieniami budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga, powodując poważne uszkodzenia. Jak ustaliła policja, zniszczonych zostało aż 10 szyb.

– Mieliśmy interwencję po godzinie 20:20 w sprawie mężczyzny rzucającego kamieniami w urząd skarbowy. Na miejscu nie zastaliśmy tego mężczyzny. Przeszukaliśmy teren, ale nikogo nie odnaleźliśmy. Mamy świadka, który widział zdarzenie. Od wczoraj szukamy mężczyzny, żeby ustalić jego tożsamość – przekazała „Super Expressowi” nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Funkcjonariusze zabezpieczyli materiały i analizują okoliczności zdarzenia. Konieczne będzie również formalne zawiadomienie o przestępstwie przez przedstawiciela urzędu.

Sprawa odbiła się szerokim echem. Według informacji Radia ZET część związkowców skarbowych uważa, że atak może mieć związek z narastającą falą agresji wobec pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

W tle pojawia się również głośna sprawa z Trójmiasta. Pod koniec maja restaurator został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Sopocie. Urzędniczki zamówiły pizzę z krewetkami i stwierdziły nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT.

Choć dla wielu klientów pizza to po prostu pizza, przepisy podatkowe rozróżniają składniki. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami gotowy posiłek objęty jest stawką VAT 8 proc., ale dodatek owoców morza, takich jak krewetki, powoduje konieczność zastosowania stawki 23 proc. To właśnie różnica w rozliczeniu stała się podstawą do ukarania przedsiębiorcy.

Sprawa wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci kpili z przepisów, a część krytyki spadła bezpośrednio na urzędników skarbowych. Teraz pojawiają się obawy, że internetowa złość mogła przenieść się do świata realnego.

Na razie policja nie łączy oficjalnie obu spraw. Śledczy szukają mężczyzny widzianego przy urzędzie i ustalają jego motywy. Jeśli zostanie zatrzymany, może usłyszeć zarzuty związane z uszkodzeniem mienia. Koszty wymiany dziesięciu wybitych szyb z pewnością nie będą małe.