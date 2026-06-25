Rozliczą Trzaskowskiego. Sądny dzień dla prezydenta Warszawy

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-06-25 9:58

Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora Szpitala Południowego. Minister Sprawiedliwości mówi o umorzeniu 12 spraw dotyczących zgonów w tym szpitalu. A radni dziś (25 czerwca) będą rozliczać Rafała Trzaskowskiego m.in., z nadzoru nad szpitalami miejskimi. Po raz pierwszy od lat absolutorium dla prezydenta Warszawy będzie przyćmione jedną głośną aferą. Czy dostanie od radnych votum zaufania?

Nowoczesny budynek Szpitala Południowego, a obok ujęcie na Rafała Trzaskowskiego podczas wystąpienia, z mikrofonem. Temat rozliczenia Trzaskowskiego w związku z aferą w szpitalu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: BRUNNER, PAWEL DABROWSKI
  • Radni zdecydują o absolutorium i wotum zaufania dla Rafała Trzaskowskiego.
  • Po sesji absolutoryjnej odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie poświęcone aferze w Szpitalu Południowym.
  • Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a opozycja domaga się politycznej odpowiedzialności ratusza.

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Dwie sesje, jeden gorący temat

Dwie sesje rady Warszawy, jedna po drugiej, mają się dziś odbyć w Pałacu Kultury i Nauki. Pierwsza - to sesja absolutoryjna, na której radni mają rozliczać prezydenta Rafała Trzaskowskiego ze sposobu zarządzania miastem w 2025 r. i mają mu udzielać votum zaufania. Druga, zaraz po zakończeniu poprzedniej - to sesja nadzwyczajna (zwołana na wniosek opozycji), która ma być poświęcona wyłącznie aferze w Szpitalu Południowym.

To, że Trzaskowski otrzyma absolutorium i wotum zaufania, jest raczej pewne. Radni Koalicji Obywatelskiej mają samodzielną większość w radzie i nawet przy sprzeciwie PiS, Lewicy i radnych Miasto Jest Nasze uratują prezydenta z opresji. Pytanie tylko kiedy to nastąpi. Bo pierwszym punktem budzącym ogromne emocje jest właśnie informacja prezydenta na gorący od tygodnia temat. Trzaskowski ma przedstawić działania miasta w tej sprawie, odnieść się do informacji o funkcjonowaniu „saloniku VIP” i kwestie nadzoru nad szpitalem.

- W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy. Kilka dni temu zapowiadałem, że tak się stanie. Już zostały dopięte wszystkie formalności - podał prezydent stolicy. Wcześniej odwołany został zarząd placówki na Ursynowie. Dla opozycji to za mało. Domaga się odpowiedzialności politycznej urzędników w ratuszu.

Szpital Południowy w Warszawie
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W tle śledztwa i przesłuchania

Wczoraj w Prokuraturze Okręgowej przesłuchany został były ordynator szpitala Południowego. Medyk został wezwany po wywiadzie w kanale Zero, w którym zarzucił placówce, że narażano w niej pacjentów na utratę życia. - Świadek każde z pytań skwitował milczeniem - podsumował przesłuchanie prokurator Piotr Antoni Skiba. A Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że było 12 spraw dotyczących zgonów w tym szpitalu. Wszystkie zostały umorzone.

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WOTUM ZAUFANIA
RAFAŁ TRZASKOWSKI
SZPITAL POŁUDNIOWY