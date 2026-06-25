Prędkość zabiła Amelkę i jej mamusię. Auto odbiło się od drzewa

Tragiczny wypadek pod Włocławkiem. Prokuratorka mówi o ustaleniach

- Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Najpierw samochód zahaczył podłożem o podłoże. Potem uderzył w drzewo i odbił się od niego - mówi reporterowi "Super Expressu" prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku. - To wstępne ustalenia - podkreśla nasza rozmówczyni.

Prokurator Kręcicka mówi o tragedi, do której doszło we wtorek (23 czerwca), po godzinie 13. Dramat rozegrał się w niewielkiej wsi Dąbie Kujawskie pod Włocławkiem. W wypadku zginęła 13-letnia dziewczynka i jej 41-letnia mama. Sprawę ogromnego dramatu opisywaliśmy w tym miejscu.

- Jeszcze wczoraj, ona w tym sklepie u nas robiła zakupy. Ona była w porządku, sympatyczna kobieta. To jest wielka tragedia i dramat dla nas wszystkich - mówi "Super Expressowi" jedna z mieszkanek niewielkiej wsi Dąbie Kujawskie pod Włocławkiem (kujawsko-pomorskie). 26 czerwca kończy się rok szkolny. Dla dzieci i ich rodziców będzie to szczęśliwy dzień, jednak nie w Dąbiu Kujawskim. Tam wszyscy będą się przygotowywać do pogrzebu.

Ponawiamy apele o ostrożność

Rodzinie i bliskim ofiar wypadku składamy wyrazy współczucia. Jednocześnie przyłączamy się do wszechobecnych apeli służb. - Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi na drogach i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego - podkreślają przedstawiciele KMP we Włocławku.

Mundurowi wskazują, że niemal w tym samym czasie, co tragedia w gminie Lubraniec, drogowy dramat rozegrał się również w Hucie Chodeckiej. - 22-letni kierujący motorowerem zipp z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd bmw. W wyniku zdarzenia 22-letni kierujący motorowerem został zabrany do szpitala w Płocku, a jego 19-letni pasażer trafił do szpitala we Włocławku. Kierująca pojazdem bmw była trzeźwa - informują "SE" policjanci.

Pamiętajmy - pośpiech jest złym doradcą. Zachowajmy maksymalny poziom koncentracji i dojedźmy bezpiecznie do celu.

Galeria ku przestrodze: Tragiczny wypadek w gminie Lubraniec. Nie żyją matka i córka

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