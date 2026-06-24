Amelka nie odbierze świadectwa. Zginęła razem z mamą

Tragiczny wypadek pod Włocławkiem. Mieszkańcy w szoku

- Jeszcze wczoraj, ona w tym sklepie u nas robiła zakupy. Ona była w porządku, sympatyczna kobieta. To jest wielka tragedia i dramat dla nas wszystkich - mówi "Super Expressowi" jedna z mieszkanek niewielkiej wsi Dąbie Kujawskie pod Włocławkiem (kujawsko-pomorskie)

W ten feralny wtorek (23 czerwca), o godzinie 13:20 straż pożarna został poinformowana o wypadku, który miał miejsce w gminie Lubraniec. Gdy strażacy zjawili się na miejscu, z wraku Opla, który uderzył w drzewo przy pomocy specjalistycznego sprzętu musieli wydobyć pasażerki samochodu. Gdy na miejsce zdarzenia przyjechali ratownicy medyczni, na ratunek dla 41-letniej Karoliny i jej 13-letniej córki było już za późno. Matka i dziewczynka zginęły na miejscu. Zdjęcia z miejsca wypadku przerażają i pokazują skalę tragedii.

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W miejscu, w którym doszło do wypadku jest niewielkie wzniesienie i zakręt. Jak doszło do wypadku? Tego na razie prokuratura nie przesądza. Wiele wskazuje jednak na prędkość, która zabiła już niejednego. Nie wiadomo, czy kobieta się zagapiła na chwilę, czy też przyczyna wypadku była inna. 41-latka dobrze znała tę drogę, nie jeden raz pokonywała wspominany zakręt. - Karolina pojechała po córkę, by odebrać ją ze szkoły - mówi "SE" jej znajoma.

26 czerwca (piątek) dziewczynka razem z innymi koleżankami i kolegami ze swojej klasy miała odebrać świadectwo na zakończenie roku. Zamiast się nim pochwalić przed mamą i rodziną, cieszyć się z promocji do następnej klasy, spocznie w ciemnym grobie. Bliscy przygotują jej pogrzeb. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Do ustaleń służb wrócimy w naszym serwisie. Przyłączamy się do apeli służb o ostrożność. Pośpiech i lekceważenie panujących warunków mogą być zabójcze.

Zdjęcia ku przestrodze: Tragiczny wypadek w gminie Lubraniec. Nie żyją matka i córka

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