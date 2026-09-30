Śmiechu będzie co niemiara! Najlepsze memy na Dzień Chłopaka 2026 [GALERIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-30 8:00

W środę, 30 września, obchodzimy Dzień Chłopaka. To doskonała okazja, żeby złożyć życzenia ukochanemu, koledze, bratu czy synowi. A jeśli zamiast tradycyjnych życzeń chcecie wywołać uśmiech, mamy coś specjalnego – zabawne memy, które idealnie pasują do tego święta. Zobaczcie najśmieszniejsze obrazki i sprawdźcie, z czego śmieją się internauci!

Dzień Chłopaka 2026. Najśmieszniejsze memy w sieci

30 września to data, którą szczególnie dobrze znają uczniowie. Dzień Chłopaka jest w Polsce okazją do składania życzeń i wręczania drobnych upominków chłopakom, kolegom, partnerom, braciom czy ojcom.

W szkołach tego dnia często pojawiają się słodycze, zabawne prezenty i oczywiście życzenia. Podobnie jest w pracy czy w domach – liczy się przede wszystkim miły gest i odrobina humoru.

A skoro o humorze mowa, trudno wyobrazić sobie współczesny Dzień Chłopaka bez memów. W internecie nie brakuje zabawnych obrazków, które można wysłać ukochanemu, koledze albo grupie znajomych. Niektóre żartują z relacji damsko-męskich, inne z prezentów, wieku czy codziennych problemów.

Dzień Chłopaka ma również swoją „poważniejszą” alternatywę. Dzień Mężczyzny obchodzony jest w Polsce 10 marca, jednak to właśnie 30 września zdecydowanie częściej pojawiają się życzenia i zabawne posty skierowane do chłopaków.

Jeśli więc szukacie nietypowego sposobu na życzenia, mem może okazać się strzałem w dziesiątkę. Można go wysłać w wiadomości, wrzucić na grupę albo po prostu pokazać obdarowanemu.

KLIKNIJ w poniższą galerię i zobacz najśmieszniejsze memy na Dzień Chłopaka 2026!

Starsza kobieta w oknie. Memy na Dzień Chłopaka 2026 zobaczysz na SE.
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