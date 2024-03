Dziś Dzień Teściowej! Złóż miłe i zabawne życzenia. Te śmieszne wierszyki bawią do łez

Antek to 11-letni harcerz. Pobolewał go brzuch, tak dowiedział się, że ma ostrą białaczkę limfoblastyczną

Dzień Teściowej 2024: Śmieszne i krótkie życzenia dla teściowej!

Droga Teściowo,

Przyjmij życzenia,

Ze swego zięcia - zadowolenia.

Mojej Teściowej dziś kwiaty niosę,

Dla Ciebie mamo nawet żonę zniosę.

***

W Dzień Teściowej idę raźnie,

Pozabliźniać wszystkie waśnie.

Dla mej żony drogiej mamy,

Wielki bukiet kwiatów mamy!

***

Żony mama raz do roku,

W Dzień Teściowej nabiera uroku.

Droga mamo Ty wiesz przecież,

Kocham Cię jak nikt na świecie!

***

Dzień Teściowej 2024. Gotowe rymowanki dla teściowej [5 MARCA 2024]

***

W marcu święto ma Teściowa,

to okazja wyjątkowa.

Na życzenia, miłe słowa.

Niech więc zdrowie dopisuje,

kasy nigdy nie brakuje,

by marzenia się spełniały,

od tej chwili przez rok cały.

***

Bądź zawsze oryginalna

i piękna jak zorza polarna.

Troszeczkę bądź ekscentryczna,

niekiedy i eteryczna.

Bądź Panią radosną, wesołą,

rozsiewaj tą radość wokoło.

Bądź również czasami poważna,

powaga też w życiu jest ważna.

Bądź ciepłą, przyjazną osobą,

a w ogóle to bądź sobą!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Teściowej!

***

Życzę Ci Mamo

stu lat życia w uśmiechu

i radosnych oddechów

milion chwil bez złości

i wszelkiej pomyślności!

***

źródło: weekendowo.pl

Dzień Teściowej 2024: Kiedy jest święto teściowych?

Dzień Teściowej to święto, które jest dobrze znane wszystkim Polkom i Polakom. Dzień Teściowej pojawił się w naszym kraju pod koniec lat 80., jednak w ostatnich latach zyskał znacznie więcej zwolenników, głównie za sprawą internetu.

Dla niektórych jest doskonałą okazją, by docenić matkę męża lub żony i spojrzeć na nią nieco życzliwym okiem. To również być może jedyny dzień, kiedy teściowa uśmiechnie się, słysząc kolejny żart o sobie. Kiedy jest Dzień Teściowej? Co roku święto teściowych przypada na 5 marca. W tym roku będzie to wtorek.