Dzień wagarowicza 2024 - kiedy można nie iść do szkoły? Czy 21 marca 2024, to dzień wolny?

Pierwszy dzień wiosny już niedługo. Czy tego dnia w szkole nie będzie lekcji i będzie to dzień wolny od szkoły? To pytanie zadają sobie uczniowie i rodzice dzieci ze szkół podstawowych i średnich. W tym roku pierwszy dzień wiosny, czyli dzień wagarowicza, wypada w czwartek (21.03.2024). Tradycją jest, że w pierwszy dzień wiosny uczniowie świętują dzień wagarowicza. W dawnych latach w ten dzień uczniowie nie szli do szkoły i wspólnie udawali się topić Marzannę. Czy 21 marca 2024 będzie dniem wolnym od szkoły? Kiedy można nie iść do szkoły? Musimy pamiętać o tym, że dzień wagarowicza to nieformalne święto i nie w każdej szkole tego dnia przymyka się oko na nieobecność uczniów na lekcjach. Jednak coraz więcej podstawówek i szkół średnich decyduje się na to, by 21 marca zamiast lekcji prowadzić w szkołach na przykład zajęcia sportowe. Część szkół planuje na dzień wagarowicza wspólne wyjścia do kina, czy teatru. Pierwszy dzień wiosny to także często termin wyjazdów wycieczek szkolnych.

Czy 21 marca 2024 w związku z dniem wagarowicza można nie iść zatem do szkoły? Odpowiedź na to pytanie zajdziemy w szkole, która odpowiednio wcześniej powinna poinformować o tym, czy placówka ma w planach świętowanie pierwszego dnia wiosny, czy nie. Należy pamiętać o tym, że dzień wagarowicza (21.03.2024) nie jest formalnie dniem wolnym od nauki, dlatego warto o tym pamiętać rozważając udanie się na wagary w pierwszy dzień wiosny.

