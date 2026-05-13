E8 2026 NIEMIECKI: Co było na egzaminie ósmoklasisty z niemieckiego? Arkusze CKE i odpowiedzi [13.05.2026]

Egzamin ósmoklasisty 2026 niemiecki - odpowiedzi i arkusz CKE

Po zakończeniu egzaminu, który potrwa do godziny 10:50, każdy uczeń będzie chciał jak najszybciej zweryfikować swoje odpowiedzi. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni oficjalne arkusze około godziny 13:00.

W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z języka niemieckiego.

Co było na egzaminie z niemieckiego? Czego można się spodziewać?

Arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego, z którym właśnie mierzą się uczniowie, trwa 110 minut. Składa się on z kilku części, które sprawdzają przekrojowe umiejętności językowe. Uczniowie rozwiązują zadania z rozumienia ze słuchu, gdzie muszą wykazać się zrozumieniem dialogów i komunikatów. Następnie przechodzą do części pisemnej, która weryfikuje rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji i środków językowych (gramatyki i słownictwa).

Ostatnim i wysoko punktowanym zadaniem jest krótka wypowiedź pisemna, zazwyczaj w formie e-maila. Uczniowie muszą w niej przekazać i rozwinąć informacje zawarte w poleceniu, zachowując odpowiednią formę i limit słów.

Egzamin ósmoklasisty z niemieckiego 2026. Ostatni dzień maratonu

Egzamin z języka obcego nowożytnego zamyka trzydniowy maraton egzaminacyjny dla ósmoklasistów. Choć na język niemiecki zdecydowało się tylko 1,2% zdających, to wynik z tego testu ma taką samą wagę w rekrutacji do szkół średnich, jak wynik z popularniejszego angielskiego. Po dzisiejszym egzaminie uczniowie będą mogli już tylko czekać na oficjalne wyniki, które CKE ogłosi na początku lipca.