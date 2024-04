Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka ARKUSZE CKE, ZADANIA, PRZECIEKI

Pobity 35-latek wyszedł ze szpitala i przepadł! Co się stało z Sviatoslavem?

W maju rozpocznie się egzamin ósmoklasisty 2024. Na uczniów VIII klasy szkoły podstawowej czekają sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie szczególnie obawiają się matematyki. W tym artykule znajdziesz arkusze CKE z matematyki z poprzednich lat. Po zakończeniu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z matematyki, w artykule zamieścimy także arkusze CKE z 2024 roku. Według harmonogramu, egzamin z matematyki odbędzie się 15 maja 2024 r.(środa) o godz. 9. Egzamin będzie trwał maksymalnie 100 minut. Szczegółowy harmonogram E8 2024: Egzaminy ósmoklasisty 2024: Kiedy i o której E8? Ile trwa? [HARMONOGRAM] Komunikat CKE

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Arkusze CKE. Odpowiedzi

Jak informuje CKE, w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Z kolei zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. - Przedstawione przez ucznia rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski - informuje CKE.

Arkusze CKE z matematyki - egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, a to oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wyniki, jaki powinien uzyskać uczeń, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać. Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 19 do 23 zadań. W arkuszu egzaminacyjnym jako pierwsze zamieszczone będą zadania zamknięte, a po nich zadania otwarte.

