Wydłużony czas na egzaminie ósmoklasisty 2024. Kto może skorzystać i jak to zrobić?

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin w życiu młodego człowieka. Choć nie można go nie zdać to i tak wywołuje niemałe emocje wśród zdających. Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się w maju i trwa przez trzy kolejne dni.

Pierwszego dnia odbędzie się egzamin z języka polskiego, trwający 120 minut. Drugiego dnia przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki, który potrwa 100 minut. Trzeciego dnia uczniowie przystąpią do egzaminu z nowożytnego języka obcego, który będzie trwał 90 minut.

Uczniowie zastanawiają się, czy istnieje możliwość, aby wydłużyć czas pisania konkretnego egzaminu. Odpowiadamy: Jest taka możliwość. Czas pracy z arkuszem można wydłużyć w następujący sposób:

1) Z języka polskiego – maksymalnie o 60 minut.

2) Z matematyki – maksymalnie o 50 minut.

3) Z języka obcego nowożytnego – maksymalnie o 45 minut.

Aby skorzystać z tego przywileju uczeń musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność. Z wydłużonego czasu mogą też skorzystać uczniowie z chorobami przewlekłymi, czasowo niesprawni lub chorujący np. na dysleksję lub dysgrafię. Oczywiście niezbędne są stosowne zaświadczenia lekarskie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

