Egzamin ósmoklasisty 2025 jednak w innej szkole niż macierzysta?! Trzeba się śpieszyć

Egzamin ósmoklasisty 2025 już niedługo. Wszystko zacznie się maju. Egzamin ósmoklasisty (E8) jest egzaminem obowiązkowym - każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jednocześnie trzeba pamiętać, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. "Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać" - informuje CKE.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w następujących dniach: 13 maja (wtorek), 14 maja (środa), 15 maja (czwartek). Na uczniów czekają pisemne egzaminy z języka polskiego (trwa 150 minut), matematyki (125 minut) oraz języka obcego nowożytnego (110 minut). Gdzie jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty? Jak czytamy w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, "egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu".

Egzamin ósmoklasisty jednak w innej szkole niż macierzysta?

Egzamin E8 co do zasady jest przeprowadzany w macierzystej szkole ucznia, niemniej istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W dokumencie CKE "Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2024/2025" znajduje się akapit o następującej treści: "W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia)". Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora OKE dyrektor danej szkoły w porozumieniu z rodzicami uczynia. Jeżeli ktoś rozważa taką szkołę, musi się śpieszyć. Dyrektor taki wniosek może złożyć tylko do 13 lutego.