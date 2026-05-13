Egzamin ósmoklasisty. Wypracowanie z angielskiego znów przyprawia uczniów o stres

Egzamin ósmoklasisty 2026 z angielskiego rozpoczęty. Prawie 2 godziny intensywnej pracy

O godzinie 9:00 uczniowie otrzymali arkusze CKE. Angielski, jako najpopularniejszy język nowożytny, wybrało w 2026 roku ponad 98 proc. zdających. Pozostali zdecydowali się na niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski.

Na wykonanie wszystkich poleceń przewidziano 110 minut.

Co obejmuje egzamin ósmoklasisty z angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty sprawdza praktyczne kompetencje językowe. W arkuszu znajdują się:

zadania na słuchanie — krótkie nagrania i pytania sprawdzające rozumienie ze słuchu,

czytanie ze zrozumieniem — teksty oraz testy wyboru,

zadania leksykalno‑gramatyczne — uzupełnianie luk i przekształcanie zdań,

wypracowanie — najważniejsza część egzaminu, która budzi największy stres.

To właśnie ostatni punkt decyduje o wyniku wielu uczniów. Trzeba napisać tekst zgodny z poleceniem, zachowując poprawność językową, odpowiednie słownictwo i logiczną strukturę.

Jaki był temat wypracowania z angielskiego?

Na ten moment nie pojawiły się jeszcze żadne potwierdzone informacje dotyczące treści zadań ani tematu wypracowania. Pierwsze komentarze i przecieki pojawią się, gdy uczniowie zaczną publikować swoje wrażenia w mediach społecznościowych. Wtedy okaże się, czy temat był prosty, czy może zaskoczył zdających.

Arkusze CKE i odpowiedzi wczesnym popołudniem

Pełne arkusze oraz proponowane rozwiązania z egzaminu ósmoklasisty z angielskiego opublikujemy na SE.pl w godzinach popołudniowych. Dzięki temu każdy będzie mógł sprawdzić, jak poszedł mu egzamin i czy jego wypracowanie spełniało wymagania.

Egzamin ósmoklasisty nie decyduje o ukończeniu szkoły

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jego wynik ma ogromne znaczenie przy rekrutacji do liceów i techników. To właśnie zdobyte punkty często przesądzają o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone 3 lipca.

