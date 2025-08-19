Festiwal Wisły 2025 znów podbił serca bydgoszczan! Tłumy w Starym Fordonie

Za nami kolejna edycja Festiwalu Wisły – największej w Polsce rzecznej imprezy, która po raz trzeci zawitała do Bydgoszczy. Stary Fordon zamienił się w miejsce pełne muzyki, tradycji, smaków i historii, a kulminacją wydarzenia była niezwykła parada kilkudziesięciu łodzi i statków, które majestatycznie przepłynęły wzdłuż nadwiślańskich bulwarów.

Festiwal Wisły odbywa się już po raz dziewiąty, a jego bydgoska odsłona – po raz trzeci – przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz gości z regionu. Nabrzeże w Starym Fordonie przez cały weekend tętniło życiem, a dolina królowej polskich rzek na chwilę stała się centrum kultury, tradycji i dobrej zabawy.

Już od piątkowego wieczoru, 15 sierpnia, można było poczuć wyjątkowy klimat wydarzenia. Wtedy to odbyły się nastrojowe koncerty i rejsy tematyczne, które wprowadziły uczestników w atmosferę nadwiślańskiego święta. Jednak to sobota była dniem pełnym atrakcji – od samego rana aż do późnych godzin wieczornych bulwary w Starym Fordonie tętniły energią.

Smaki, tradycje i dawne rzemiosła

Sobotni poranek (16 sierpnia) rozpoczął się poetycko – od spotkania poetów na bulwarach. Później przyszedł czas na kolejne punkty programu. Na licznie przybyłych gości czekały stoiska edukacyjne, prezentujące dawne zawody i rzemiosła. Można było zobaczyć m.in. jak wygląda praca szkutnika, powroźnika czy cieśli okrętowego. Dzieci z zachwytem próbowały swoich sił w warsztatach, a dorośli chętnie przysłuchiwali się opowieściom o codzienności flisaków i roli Wisły w historii handlu.

Nie zabrakło również stoisk z regionalnymi produktami. Jarmark „Nadwiślańskie Smaki”, Targi Tradycyjnych Produktów Regionów Nadwiślańskich czy Jarmark Żydowski pozwalały spróbować lokalnych potraw, napić się rzemieślniczych napojów i poczuć atmosferę dawnego, tętniącego handlem nadwiślańskiego miasteczka.

Parada łodzi – serce festiwalu

Największe emocje wzbudziła jednak sobotnia parada jednostek pływających. Punktualnie o godzinie 15:30 kilkadziesiąt łodzi – w tym tradycyjne galary i baty – wyruszyło w widowiskowy rejs wzdłuż bulwarów. Barwne żagle, misternie zdobione burty i rytm wody odbijającej się od kadłubów sprawiły, że publiczność poczuła się jak na żywej lekcji historii.

To niesamowite, że te dawne jednostki nadal można zobaczyć na wodzie. Człowiek ma wrażenie, że przeniósł się o kilkaset lat wstecz – mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia.

Wielu widzów korzystało z okazji, by wejść na pokłady niektórych statków. Pasjonaci żeglugi opowiadali o ich budowie, trudach flisackiej pracy i o tym, jak wielką rolę Wisła odgrywała w handlu i kulturze dawnych pokoleń.

Kultura i wspólna zabawa

Festiwal Wisły to jednak nie tylko parada. Stary Fordon na dwa dni zamienił się w prawdziwe centrum wydarzeń kulturalnych. Na scenie pojawiali się muzycy, którzy wprowadzali publiczność w rytmy ludowych melodii. Nie zabrakło również spektakli – w tym widowiska nawiązującego do tradycji żydowskich oraz inscenizacji „Wiślane Wici”.

Atmosfera była niezwykle rodzinna i radosna. Dzieci uczestniczyły w warsztatach fotograficznych, a dorośli chętnie próbowali lokalnych specjałów i rozmawiali z rzemieślnikami. Całość spajało poczucie wspólnoty i radości z obcowania z kulturą, która wyrasta wprost z nurtu Wisły.

– To wyjątkowa impreza, która łączy historię, kulturę i dobrą zabawę. Widać, że Wisła nadal potrafi nas jednoczyć – podkreślali uczestnicy.

