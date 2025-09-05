IMGW bije na alarm: nadciągają burze z ulewami i gradem. Ostrzeżenie dla Bydgoszczy i powiatu

Mieszkańcy Bydgoszczy oraz okolic muszą przygotować się na trudne warunki pogodowe. IMGW w najnowszym komunikacie poinformowało, że od godzin popołudniowych w piątek mogą wystąpić gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm, porywy wiatru osiągające nawet 80 km/h, a miejscami także grad.

Zobacz: Zwłoki kobiety tuż obok bloku! Przerażające odkrycie w Świeciu

Ostrzeżenie ma ważność od godziny 14:00 do 21:00 i obejmuje zarówno miasto Bydgoszcz, jak i cały powiat bydgoski. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk IMGW ocenia na 80 procent, co oznacza, że mieszkańcy powinni traktować prognozę bardzo poważnie.

Synoptycy zaznaczają, że ze względu na dynamiczną sytuację pogodową poziom ostrzeżenia może zostać w każdej chwili podwyższony. W praktyce oznacza to, że możliwe są jeszcze silniejsze burze, większe opady czy bardziej intensywne porywy wiatru.

Specjaliści apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w godzinach obowiązywania alertu. Zaleca się:

unikanie przebywania na otwartym terenie w trakcie burzy,

zabezpieczenie przedmiotów mogących zostać porwane przez wiatr, takich jak donice, parasole czy meble ogrodowe,

przeparkowanie samochodów w bezpieczne miejsca, z dala od drzew i słupów energetycznych,

śledzenie komunikatów pogodowych i lokalnych ostrzeżeń służb.

Meteorolodzy podkreślają, że wrzesień często przynosi zjawiska o charakterze gwałtownym, a ich skala bywa trudna do precyzyjnego przewidzenia. Dlatego – jak wskazuje IMGW – najważniejsze jest odpowiedzialne zachowanie i szybka reakcja w momencie nadejścia burzy.