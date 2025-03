Imieniny Bożeny 13.03.2025: życzenia, wierszyki, rymowanki. Zobacz najlepsze propozycje

Życzenia na imieniny Bożeny 13.03.2025. Piękne życzenia i krótkie wierszyki

13 marca to dzień, w którym swoje imieniny obchodzą wszystkie Bożeny! To doskonała okazja, by złożyć solenizantkom serdeczne życzenia i sprawić, by ten dzień był dla nich wyjątkowy. Imię Bożena ma słowiańskie korzenie i oznacza „błogosławiona” lub „darowana przez Boga”. W Polsce zaczęło zyskiwać popularność w XX wieku i do dziś cieszy się uznaniem. Bożeny są często opisywane jako osoby ciepłe, życzliwe i pełne pozytywnej energii.

Z okazji imienin warto złożyć solenizantkom piękne życzenia – można to zrobić osobiście, telefonicznie, przez SMS-a czy media społecznościowe. Świetnym pomysłem jest także drobny upominek, taki jak kwiaty, czekoladki czy elegancka kartka z życzeniami.

Jeśli szukasz inspiracji na wyjątkowe życzenia dla Bożeny, mamy dla Ciebie wiele propozycji – od klasycznych po zabawne i rymowane!

Życzenia imieninowe dla Bożeny 13.03.2025 - Zobacz śmieszne i krótkie wierszyki!

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

***

Droga Bożenko,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Kochana Bożenko,

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęście i długich lat.

***

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!

***

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobie życzy…

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin.

Twoich życzy...

***

źródło: wierszyki.org