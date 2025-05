Egzamin ósmoklasisty 2025: język polski. ARKUSZ CKE + odpowiedzi do ściągnięcia 13.05.25

Egzamin ósmoklasisty wymaga solidnego przygotowania, a znajomość lektur jest jego integralną częścią. Wśród nich są takie klasyki jak "Kamienie na szaniec" czy "Mały Książę". Jednak w kontekście roku 2025 coraz częściej mówi się o "Chłopcach z Placu Broni" Ferenca Molnára. Czy to prawda? Czy to właśnie ta lektura pojawiła się na tegorocznym egzaminie ósmoklasistów z języka polskiego? Przekonamy się na pewno zaraz po opublikowaniu arkuszy maturalnych CKE, które znajdziecie na naszej stronie. W oczekiwaniu na tę chwilę zerknijcie, co pojawiło się na egzaminie z polskiego w zeszłym roku.

Mamy już informacje od samych uczniów, którzy potwierdzają, że "Chłopcy z Placu Broni" pojawili sie na egzaminie ósmoklasisty! Wskazują też, że tematem do rozważenia była kwestia, czy dwa różne charaktery mogą zostać najlepszymi przyjaciółmi, pojawiają się też informacje o godnej postawie bohatera. Uczniowie mogli wybrać opowiadanie lub przemówienie - w obu przypadkach motywem przewodnim miała być przyjaźń. Wśród opinii ósmoklasistów pojawia się wiele obaw w związku z tym, że lektura nie jest często powtórkowo omawiana przed samym egzaminem.

Drugą pozycją, również braną pod uwagę jako potencjalna lektura, która mogła pojawić się na egzaminie ósmoklasisty z polskiego 2025, jest "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza. Niedługo dowiemy się, czy i to przypuszczenie było prawidłowe.

Chłopcy z Placu Broni i Quo Vadis. O czym są te lektury?

Opowieść o grupie chłopców z Budapesztu, którzy walczą o swój ukochany plac, niesie za sobą ważne wartości, takie jak odwaga, przyjaźń i lojalność. Uniwersalność i emocjonująca fabuła tej książki sprawiają, że jest ona chętnie wybierana przez nauczycieli jako materiał do analizy.

Podobnie jest w przypadku powieści "Quo Vadis", która opowiada historię miłości rzymskiego patrycjusza Marka Winicjusza i chrześcijanki Ligii na tle prześladowań chrześcijan. Ze względu na to, że porusza tematy takie jak miłość, wiara i poświęcenie, które są istotne w edukacji młodzieży, jest to naturalny wybór do egzaminu ósmoklasisty.

Dlaczego "Chłopcy z Placu Broni" i "Quo Vadis" cieszą się obecnie tak dużym zainteresowaniem? Możliwe, że przecieki zwróciły uwagę uczniów i nauczycieli, prowadząc do zwiększonej liczby wyszukiwań tych lektur w internecie. Zważywszy na powszechność ich omawiania i wartość dydaktyczną, wydaje się to być realnym scenariuszem na egzaminie ósmoklasisty 2025. Czy tak rzeczywiście się stało? Przekonamy się niebawem!