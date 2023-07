Jasnowidz Jackowski słynie ze swoich wizji, które dotyczą przyszłości. Dziennikarz "Super Expressu" postanowił zapytać o nadchodzące wybory, jednak takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał. Przeczytaj najnowszą przepowiednię przyszłości jasnowidza Jackowskiego. Tym razem znany jasnowidz zobaczył coś bardzo ważnego dla wszystkich Polaków!

Krzysztof Jackowski to jedna z najbardziej tajemniczych postaci na świecie. Kilka lat temu przewidział upadek banków. Dwa lata temu zapewniał, że wybuchnie wojna. Teraz przed puczem w Rosji, w swoim programie patrząc na zdjęcie Putina powiedział, że czeka go "puczyk". Polska policja oficjalnie przyznała się do tego, że rozmawia z Krzysztofem Jackowskim.

- Po ostatnich wyborach parlamentarnych, gdy byłem pytany o to, kto wygra następne powiedziałem, że kolejnych wyborów nie będzie. Mówiłem to dwa lata temu i rok temu - mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem Krzysztof Jackowski. - Kiedy te wybory maja być? - pyta. - W drugiej połowie października - powiedział nasz dziennikarz.

- Stanie się coś takiego, że wybory zostaną odwołane. Nie wiem, co to będzie, ale wiem, że wyborów nie będzie. Mało tego powstanie jakiś organ, który będzie rządził Polską, a na jego rządy będą wszyscy się godzić. Nie wiem jeszcze, dlaczego tak będzie. Nikt jednak nie będzie protestował - zapewnia nas Jackowski.

Krzysztof Jackowski jest pewny, że wojna w Ukrainie się nie skończy. Rosja się nie podda. Nie zostanie mimo ogromnej pomocy pokonana. Na świecie w najbliższym czasie wybuchnie większa i jeszcze bardziej okropniejsza wojna.Jackowski w swoich wizji widzi pokój między Rosją i Ukrainą. - My na tym dobrze nie wyjdziemy. Mamy przechlapane - mówi

