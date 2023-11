uwaga!

Jezdnia przy moście Pomorskim dosłownie pękła! Są utrudnienia w ruchu

Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kolejny drogowy dramat w Bydgoszczy. We wtorek (14 listopada) w godzinach popołudniowych doszło do poważnej awarii nasypu drogowego oraz jezdni przy wjeździe na most Pomorski. - Prawdopodobnie w wyniku prac wodociągowych prowadzonych przez miejskie wodociągi (MWiK), doszło do osunięcia się nasypu drogowego od strony zachodniej, co natomiast spowodowało pęknięcie podłużne nawierzchni jezdni - wyjaśnia ZDMiKP w Bydgoszczy.