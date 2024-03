Kartki na pierwszy dzień wiosny 2024 z życzeniami. Pobierz bezpłatną grafikę i wyślij swoim znajomym [21.03.2024]

Kartki na pierwszy dzień wiosny 2024 z życzeniami. Mamy gotowe grafiki do wysłania

Kartki na pierwszy dzień wiosny - piękne i radosne kartki z życzeniami. W czwartek, 21 marca jak co roku będziemy obchodzić pierwszy dzień wiosny. To wyjątkowa data w kalendarzu wszystkich, zwłaszcza uczniów, którzy tego dnia planują wagary. Pierwszy dzień wiosny to także dobry czas na podsumowanie zimy, która odchodzi już w niepamięć. Chciałbyś napisać coś do koleżanki lub kolegi, ale nie masz pomysłu. Jakie życzenia wysłać im na 21 marca? Przygotowaliśmy najlepsze propozycje grafik i gotowych kartek z życzeniami na pierwszy dzień wiosny. Zobacz wyjątkowe grafiki na 21 marca do pobrania za darmo!

QUIZ. Wiosenne przysłowia. Każdy zna odpowiedź na pierwsze pytanie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jaki ptak nie czyni wiosny? pustułka kukułka jaskółka Dalej