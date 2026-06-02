Kiedy będą wyniki egzaminu zawodowego 2026? CKE podała termin

Egzamin zawodowy 2026 już trwa

Tegoroczna sesja rozpoczęła się 1 czerwca 2026 roku. Egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach:

Formuła 2019 – egzamin zawodowy,

Formuła 2017 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Część pisemna w Formule 2019 odbywa się od 2 do 11 czerwca 2026 r., natomiast w Formule 2017 wszyscy zdający przystąpią do niej 11 czerwca 2026 r.

Z kolei część praktyczna trwa od 1 do 22 czerwca 2026 roku, zgodnie z harmonogramami przygotowanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Dziś - 1 czerwca 2026 r. - rozpoczyna się sesja letnia #egzaminzawodowy i termin dodatkowy #matura2026.

Ilu uczniów zdaje egzamin zawodowy 2026?

Według danych CKE, do egzaminów zgłoszono imponującą liczbę kandydatów.

W Formule 2019:

do części pisemnej zgłoszono ponad 311 tysięcy osób,

do części praktycznej ponad 329 tysięcy osób.

Największą popularnością cieszą się m.in. kierunki:

technik informatyk,

technik programista,

technik logistyk,

technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik pojazdów samochodowych,

technik elektryk,

technik ekonomista,

technik handlowiec.

Jak zdać egzamin zawodowy 2026?

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu zawodowego 2026, należy spełnić dwa warunki:

zdobyć minimum 50 proc. punktów z części pisemnej,

uzyskać minimum 75 proc. punktów z części praktycznej.

Dopiero zaliczenie obu części pozwala na otrzymanie odpowiednich dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Kiedy będą wyniki egzaminu zawodowego 2026?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że wyniki egzaminu zawodowego 2026 zostaną opublikowane 28 sierpnia 2026 roku o godzinie 10:00. Tego dnia zdający będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem Portalu Zdającego w systemie SIOEZ.

Egzamin zawodowy 2026: Kiedy szkoły otrzymają świadectwa i dyplomy?

Po ogłoszeniu wyników egzaminu zawodowego 2026 okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą świadectwa, certyfikaty oraz dyplomy do szkół najpóźniej do 7 września 2026 roku.

Osoby, które zaliczą wszystkie wymagane kwalifikacje i posiadają odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymają dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.