Łzy i wzruszające pożegnanie. Nie żyje druhna Ewelina. „Była aniołem naszej grupy”

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-02 8:07

Smutna wiadomość poruszyła środowisko ratownicze i strażackie. W poniedziałek, 1 czerwca późnym wieczorem, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Gościeradz poinformowała o śmierci druhny Eweliny Joachimiak. W mediach społecznościowych pojawił się poruszający wpis, a pod nim dziesiątki komentarzy pełnych żalu, wspomnień i wyrazów współczucia.

Łzy i wzruszające pożegnanie. Nie żyje druhna Ewelina. „Była aniołem naszej grupy”

i

Autor: Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Gościeradz/ Facebook

Informacja o śmierci druhny Eweliny została opublikowana na facebookowym profilu Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Gościeradz. Komunikat natychmiast wywołał ogromne poruszenie wśród ratowników, strażaków i osób, które miały okazję ją poznać.

Nasza druhna Ewelina odeszła na wieczną służbę 🖤 Straciliśmy nie tylko świetnego ratownika, ale przede wszystkim wspaniałego, skromnego i zawsze gotowego do pomocy człowieka. Pozostawiła po sobie pustkę, której nic nie zdoła wypełnić... Rodzinie, Najbliższym oraz wszystkim, których dotknęła ta ogromna tragedia, składamy najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia. Ewelinko, byłaś aniołem naszej Grupy. Wierzymy, że już zawsze będziesz nas strzegła – czytamy w opublikowanym wpisie.

Pod informacją o śmierci druhny Eweliny szybko pojawiły się liczne komentarze.

Miałam zaszczyt działać z Nią w jednej Grupie i wiem, jak wielkie serce wkładała w każdą służbę. Pozostawiła po sobie ogromną pustkę, której nie da się wypełnić. Rodzinie, Bliskim oraz całej naszej ratowniczej rodzinie składam najszczersze wyrazy współczucia i dużo siły na ten niezwykle trudny czas. Ewelinko, dziękuję za każde dobro, uśmiech i obecność. Na zawsze pozostaniesz częścią naszej Grupy i naszych serc. Czuwaj nad nami z góry – napisała jedna z ratowniczek.

Polecany artykuł:

15-letni Kacper zaginął bez śladu. Wyszedł z domu i nie wrócił

Inni wspominali jej pogodę ducha i wyjątkowe podejście do ludzi oraz zwierząt uczestniczących w akcjach i szkoleniach.

Wspaniała Kobieta, która wprowadziła mnie w cząstkę waszego świata 🫡 Dziękuję jej i wam za pokazanie czym jest realne dobro, gotowość i pasja. Dziś szczególnie wyraźnie pamiętam szczekanie Bandziora na treningu i jej „Bandziorek znalazłeś ciocię? Dobrze! Pięknie!”. Ewelina zostaje w wielu sercach na zawsze 🖤 Dla rodziny i najbliższych – szczególne wyrazy współczucia – czytamy w kolejnym wpisie.

Nie zabrakło także słów od osób, które jeszcze niedawno spotykały się z druhną Eweliną podczas szkoleń i wspólnych działań.

Bardzo mi przykro. Jeszcze nie tak dawno byliśmy razem na szkoleniu. Wyrazy współczucia dla męża i rodziny – napisał jeden z komentujących.

Okoliczności śmierci druhny Eweliny nie zostały podane do publicznej wiadomości. Wiadomo jednak, że jej odejście pozostawiło ogromny smutek wśród osób związanych z ratownictwem i działalnością społeczną. Dla wielu była nie tylko druhną i ratowniczką, ale przede wszystkim przyjaciółką, na którą zawsze można było liczyć.

Złapał za nóż i sześć razy dźgnął Tomka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO-POMORSKIE