15-letni Kacper zaginął bez śladu. Wyszedł z domu i nie wrócił

Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego. Jak poinformował Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście, nastolatek zaginął w sobotę, 30 maja. Około godziny 14:00 wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Sójki w bydgoskim Myślęcinku i od tamtej pory nie wrócił do domu.

Do chwili obecnej nie udało się nawiązać z nim kontaktu. Wciąż nie wiadomo, gdzie przebywa ani co wydarzyło się po jego wyjściu z domu. Policjanci prowadzą działania mające na celu odnalezienie chłopca i ustalenie okoliczności jego zaginięcia.

Zaginiony ma około 180 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie ciemne włosy i niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną rozpinaną bluzę marki Nike, czarne dresy ze znaczkiem Zawiszy oraz czarne buty typu Shox z niebieskimi wstawkami. Możliwe, że miał przy sobie czarny plecak z białym napisem Nike.

Służby apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Kacpra lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz-Śródmieście pod numerami telefonu 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub pod numerem alarmowym 112.

Każda informacja może okazać się kluczowa i pomóc w odnalezieniu 15-latka.

Trwają poszukiwania 16-letniej Nadii

Przypominamy, że wciąż trwają poszukiwania Nadii Pawlak z Bydgoszczy. Nastolatka wyszła z domu 24 maja około godziny 21:00 i do tej pory nie wróciła. Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego opublikowało komunikat z rysopisem nastolatki. Nadia ma około 167 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy oraz ciemny brąz włosów, które są farbowane. W chwili zaginięcia ubrana była w szare spodnie dresowe, czarną kurtkę, czarną bluzę oraz białe buty marki Nike. Miała przy sobie także czarny T-shirt w białe prążki oraz długie czarne spodnie.