Kiedyś były tu Bydgoskie Zakłady Mięsne, teraz jest popularna galeria handlowa! Mało kto już o tym pamięta

Bydgoska rzeźnia rozpoczęła swoją działalność 3 lipca 1890 roku, kiedy symbolicznie ubito dwie sztuki bydła. W ciągu kolejnych lat zakład rozrastał się, zwiększając powierzchnię do imponujących 41 tysięcy metrów kwadratowych już w 1893 roku. To właśnie tutaj przez dekady produkowano mięso, przetwory mięsne i inne wyroby, które trafiały na stoły mieszkańców Bydgoszczy i nie tylko. W 1986 roku zakłady zostały podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co usprawniło ich funkcjonowanie.

Zakłady mięsne były miejscem pracy wielu bydgoszczan i przez lata stanowiły istotny element lokalnej gospodarki. Z czasem jednak rozwój miasta i zmieniające się potrzeby rynku sprawiły, że zakład zamknięto, a teren przeznaczono pod nowe inwestycje.

Focus Mall – nowoczesność na dawnych fundamentach

W miejscu dawnych zakładów w 2006 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnego centrum handlowego Focus Mall, którą ukończono w kwietniu 2008 roku. Trzykondygnacyjny budynek o całkowitej powierzchni 93 tysięcy metrów kwadratowych szybko stał się jednym z najpopularniejszych punktów handlowo-rozrywkowych w Bydgoszczy. Galeria mieści 140 lokali handlowo-usługowych.

Choć dawnych zakładów już nie ma, pamiątką po tamtych czasach pozostają cztery liczące ponad 100 lat, gruntownie odrestaurowane kamienice, które tworzą charakterystyczny front galerii handlowej. To właśnie te historyczne budynki przypominają mieszkańcom, że teren Focus Mall ma długą i bogatą historię, sięgającą jeszcze końca XIX wieku.

Historia w nowoczesnym otoczeniu

Obecnie spacerując po galerii handlowej, trudno sobie wyobrazić, że kiedyś działała tu jedna z największych rzeźni w regionie. Nowoczesna architektura, zaprojektowana przez pracownię Mofo Architekci z Krakowa, oraz liczne sklepy, restauracje i kawiarnie tętniące życiem pokazują, jak bardzo zmieniło się to miejsce na przestrzeni lat.

Choć Bydgoskie Zakłady Mięsne odeszły już do historii, ich dziedzictwo wciąż jest obecne w tkance miasta. To miejsce łączy przeszłość z teraźniejszością, przypominając, że miasto nieustannie się rozwija, ale jego historia nigdy nie zostaje zapomniana.

