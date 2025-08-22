Kim są te kobiety? Policja z Grudziądza pokazuje ich zdjęcia i prosi o pomoc

Policjanci z Grudziądza prowadzą czynności w sprawie uszkodzenia ciała osoby niepełnoletniej. Do zdarzenia doszło przy ul. Legionów 43 w Grudziądzu. W toku postępowania funkcjonariusze zabezpieczyli zdjęcia dwóch kobiet, które – jak podejrzewają – mogą mieć związek ze sprawą lub posiadać istotne informacje. Teraz zwracają się do mieszkańców z apelem o pomoc w ustaleniu ich tożsamości.

Autor: Policja w Grudziądz/ Materiały prasowe
  • Grudziądzka policja poszukuje dwóch kobiet w związku z uszkodzeniem ciała osoby niepełnoletniej.
  • Zabezpieczono zdjęcia kobiet, które mogą mieć kluczowe informacje dla śledztwa.
  • Jedna z kobiet ma czarne włosy i zielonkawą sukienkę, druga warkocze i błękitną sukienkę.
  • Rozpoznajesz je? Skontaktuj się z policją, Twoja pomoc jest kluczowa!

Policjanci z Grudziądza próbują rozwikłać zagadkę tajemniczego zdarzenia przy ul. Legionów. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia dwóch kobiet, które – jak podejrzewają – mogą mieć z nim związek. Mundurowi proszą o pomoc wszystkich, którzy rozpoznają osoby widoczne na fotografiach.

Na pierwszym zdjęciu widoczna jest kobieta ubrana w zielonkawą sukienkę. Ma czarne włosy, a przez ramię przewieszoną czarną torebkę. Druga kobieta, utrwalona na kolejnym zdjęciu, ma włosy zaplecione w warkocze. W ręku trzyma telefon, a na sobie ma błękitną sukienkę.

Policja podkreśla, że kobiety mogą dysponować wiedzą ważną dla śledztwa i apeluje do wszystkich, którzy je rozpoznają, aby jak najszybciej skontaktowali się z funkcjonariuszami. Wszelkie informacje, nawet pozornie błahe, mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia oraz tożsamości osób, które mogą odegrać istotną rolę w dochodzeniu.

Osoby, które rozpoznają kobiety ze zdjęć lub posiadają jakiekolwiek informacje na ich temat, proszone są o kontakt:

telefon dyżurnego jednostki: 47 754 52 21 lub 47 754 52 22telefon prowadzącego sprawę: 47 754 53 74 lub 47 754 53 60e-mail: [email protected]

