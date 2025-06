Kolejny cios w narkobiznes. Bydgoska policja zlikwidowała tajne laboratorium pod miastem

Komunia inna niż wszystkie. Blanka postawiła na pomoc, nie na prezenty. "To coś absolutnie pięknego"

Pod koniec maja funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przystąpili do realizacji kolejnej akcji w ramach walki z przestępczością narkotykową. Tym razem ich działania skoncentrowały się na miejscowości Kruszyn, niedaleko Bydgoszczy.

Na celowniku śledczych znalazł się 25-letni Szymon P., którego zatrzymano do rutynowej kontroli. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim ponad 150 gramów amfetaminy ukrytej w saszetce. Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci udali się do wynajmowanego przez niego mieszkania.

Na miejscu funkcjonariusze od razu zauważyli wydobywający się z wnętrza duszący dym. Z uwagi na możliwe zagrożenie, do akcji wezwano Państwową Straż Pożarną, która potwierdziła brak ryzyka wybuchu. Po wejściu do środka funkcjonariusze zastali pomieszczenia, które – jak się później okazało – służyły jako nielegalne laboratorium do produkcji narkotyków syntetycznych.

W wyniku przeszukania zabezpieczono ponad 700 gramów kryształu 3-CMC (klefedronu), 1,7 kilograma gotowej amfetaminy, a także liczne kuwety z substancjami w różnych fazach krystalizacji. Dodatkowo policjanci przejęli kilkadziesiąt pojemników z prekursorami oraz pełne wyposażenie chemicznego laboratorium.

Eksperci z laboratorium kryminalistycznego oraz biegli z zakresu fizykochemii potwierdzili, że w mieszkaniu odbywała się produkcja nielegalnych substancji. Wartość przejętych narkotyków oszacowano na około 350 tysięcy złotych.

Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią, sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Policjanci kontynuują gromadzenie materiału dowodowego, który może potwierdzić udział Szymona P. w produkcji narkotyków.

To już piąte laboratorium narkotykowe zlikwidowane przez bydgoskich funkcjonariuszy od początku 2025 roku. Policja zapowiada dalsze intensywne działania w walce z przestępczością narkotykową, zarówno na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jak i w innych regionach kraju.